Antioquia

Trágico paseo para cinco mexicanos en Antioquia: contactaron trabajadoras sexuales, terminaron drogados, robados y uno de ellos muerto

Los hechos ocurrieron en el barrio Simón Bolívar, en Itagüí. Esto se sabe.

Redacción Semana
11 de octubre de 2025, 11:09 p. m.
Fotorreferencia.
Imagen de referencia | Foto: Semana

En tragedia terminó el paseo de cinco mexicanos que se hospedaron en el municipio de Itagüí, mientras disfrutaban de los atractivos de Medellín, ciudad vecina de esa población de cerca de 300 mil habitantes.

El grupo de amigos, según se supo, se hospedó en una vivienda de renta corta en la calle 64 con carrera 45A del barrio Simón Bolívar, a pocos metros de un Centro de Atención Inmediata (CAI) de la Policía.

Desde allí, dio a conocer el comandante de la Policía Metropolitana, general William Castaño Ramos, que los turistas contactaron a cuatro trabajadoras sexuales a través de una aplicación móvil.

Las recibieron en el inmueble en el que estaban hospedados, procedieron a consumir licor y cuando la noche pintaba para ser una fiesta, todo cambió.

“La Policía Nacional se permite informar que al CAI Simón Bolívar se acerca un ciudadano de nacionalidad mexicana, quien informó que encontró sin vida a su amigo en el interior de un inmueble”, dijo el oficial.

De inmediato, integrantes de la Policía se dirigieron al lugar indicado por el turista y se entrevistaron con otros tres turistas que lo acompañaban.

“Las patrullas de vigilancia se desplazaron al lugar, se entrevistaron con otros ciudadanos mexicanos, quienes, según información preliminar, indicaron que la noche anterior habían contactado a cuatro mujeres para servicios sexuales por medio de una plataforma de aplicación a citas. Según el relato de los ciudadanos, mientras consumían licor con estas mujeres, todos perdieron el conocimiento y al despertar notaron la ausencia de algunos elementos personales”, describió el oficial.

Lo más grave ocurrió cuando “en una de las habitaciones hallaron sin vida a uno de sus amigos”, señaló.

Panorámica de Medellín
Panorámica de la ciudad de Medellín. | Foto: Getty Images

El turista muerto se llamaba Marco Antonio Jaramillo y tenía 28 años.

“La inspección técnica en el lugar de los hechos fue realizada por el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, con el Instituto Nacional de Medicina legal y Ciencias Forenses, quienes establecerán la causa real de la muerte de esta persona”, indicó el general Castaño.

Ahora, un grupo de investigadores trata de establecer quiénes son las mujeres y revisan si existe material audiovisual que les permita seguir sus pasos para ponerlas tras las rejas.

En cambio, los amigos del mexicano muerto tratan de recuperarse y realizar las diligencias debidas para su repatriación.

