Suscribirse

Antioquia

Tribunal Superior de Bogotá declara legales las interceptaciones al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón

La decisión responde a una apelación interpuesta por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

Redacción Semana
15 de septiembre de 2025, 10:40 p. m.
Gobernador de Antioquia. Andrés Julián Rendón. Foto José L Guzmán. EL País
Gobernador de Antioquia. | Foto: José Luis Guzmán. El País

Este lunes, 15 de septiembre, el Tribunal Superior de Bogotá declaró legales dos interceptaciones a números telefónicos del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y algunos contratistas que trabajaron con él cuando era alcalde de Rionegro.

Las interceptaciones habían sido ordenadas en el marco de la investigación de las presuntas irregularidades en la construcción de dos Centros de Atención Inmediata (CAI) de la Policía en el corregimiento de San Antonio de Pereira y en Cuatro Esquinas, en Rionegro, Antioquia.

Las supuestas inconsistencias en los contratos fueron puestas en conocimiento de las autoridades judiciales el 31 de agosto de 2022, por el presidente de la Veeduría Ciudadana, Óscar Ignacio Castaño Correa.

Noticia en desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Paro en Bogotá, 16 de septiembre: horarios y puntos de encuentro de las manifestaciones

2. Tyler Robinson confesó en redes sociales haber asesinado a Charlie Kirk. “Fui yo”

3. Petro ventiló detalles de su criticada estrategia de comunicación: “3.000 personas que saben que hay que ganar”

4. Tribunal de Bogotá declaró legales las interceptaciones al gobernador de Antioquia

5. Insólito | Directivos de la Fiscalía piden a los fiscales anticorrupción anticipar las capturas del “resto del año”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Tribunal Superio de BogotáAndrés Julián Rendón

Noticias Destacadas

Gobernador de Antioquia. Andrés Julián Rendón. Foto José L Guzmán. EL País

Tribunal Superior de Bogotá declara legales las interceptaciones al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón

Redacción Semana
Captura agresor de menor en Medellín

Capturan a agresor de menor de 4 años en Medellín. El hombre hacía parte de una estructura criminal

Redacción Nación
Federico Gutiérrez y niño siendo golpeado.

Se conocen detalles del caso del niño de 4 años brutalmente golpeado que indignó a Federico Gutiérrez: “Estado crítico”

Redacción Nación

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.