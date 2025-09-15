Tribunal Superior de Bogotá declara legales las interceptaciones al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón

Este lunes, 15 de septiembre, el Tribunal Superior de Bogotá declaró legales dos interceptaciones a números telefónicos del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y algunos contratistas que trabajaron con él cuando era alcalde de Rionegro.

Las interceptaciones habían sido ordenadas en el marco de la investigación de las presuntas irregularidades en la construcción de dos Centros de Atención Inmediata (CAI) de la Policía en el corregimiento de San Antonio de Pereira y en Cuatro Esquinas, en Rionegro, Antioquia.

Las supuestas inconsistencias en los contratos fueron puestas en conocimiento de las autoridades judiciales el 31 de agosto de 2022, por el presidente de la Veeduría Ciudadana, Óscar Ignacio Castaño Correa.