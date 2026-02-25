Antioquia

Una vecina, una foto y el internet, claves para dar con familiares de desaparecido cuyos restos estaban en una fosa de un cementerio en Medellín

Neir Sánchez Gómez tenía 19 años al momento de su desaparición. Había partido de Apartadó, hacia la capital antioqueña.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
25 de febrero de 2026, 5:50 a. m.
Entrega restos de Neir Sánchez Gómez por parte de la JEP.
Entrega restos de Neir Sánchez Gómez por parte de la JEP. Foto: JEP

La historia contada por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) sobre la entrega de los restos de Neir Sánchez Gómez a sus familiares es estremecedora.

La entrega fue resultado del trabajo articulado entre la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la Jurisdicción Especial para la Paz y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, pero una vecina, una foto y el internet fueron clave para hallar a los familiares.

Esas entidades, decidieron lanzar “un mensaje en una botella a la inmensa red que es internet”. Este tenía un cartel, con la foto y los datos del joven buscando a su familia.

Comenzó a circular a las 4:45 p.m. de un día de septiembre de 2025 en las redes sociales y tan solo 25 minutos después encontró una respuesta.

Medellín

Advierten lluvias fuertes y tormentas eléctricas en Medellín: pronóstico del clima para este miércoles, 25 de febrero

Medellín

El video de inteligencia artificial que difunde sin parar; una mentira dolorosa sobre Medellín y otras ciudades

Medellín

Enorme derrumbe taponó la autopista Medellín-Bogotá a la altura de San Luis, una persona lesionada y una casa afectada es el balance preliminar

Medellín

El duro rifirrafe entre fiscal y abogado en caso que tiene a Daniel Quintero en el banquillo: “No estoy para seguir recibiendo irrespeto”

Medellín

Así cayó la banda que robaba rolex, cartier y joyas de más de $500 millones a turistas en Medellín: esto los delató

Medellín

Revelan detalles del asesinato de concejal en silla de ruedas en Antioquia: este sería el hombre que lo mandó a matar

Medellín

Este es el secreto detrás del nombre del barrio más ruidoso de Medellín

Nación

UBPD insta a alcaldes y gobernadores para que la búsqueda de desaparecidos sea incluida en los planes de desarrollo locales

Cali

Encontrar a los desaparecidos en Buga requiere una búsqueda a la inversa, según UBPD. ¿De qué trata?

Nación

Unidad de Búsqueda recuperó tres cuerpos de personas dadas por desaparecidas en Meta, tras información de exguerrilleros de las Farc

Cecilia Quintero, adulta mayor, murió esperando la entrega de medicamentos por parte de Cafam para su hijo discapacitado; la empresa se pronunció

Una vecina de Audelina Gómez, la mamá de Neir, fue la llamada a ver el rostro del joven navegar entre los miles de mensajes que circulan en las redes cada minuto.

“Audelina, Audelina, ven. En internet hay una foto de tu hijo Neir. Ven a ver, que yo estoy segura que ese es él”, le dijo.

Según dijeron los familiares a la UBDP, “Neir era un joven aventurero que, tras años de vivir en la calle, había perdido la vida por el conflicto armado”.

Luego de reconocerlo en las redes sociales, la familia se contactó con estas entidades, lo que permitió activar el proceso de verificación, contacto y acompañamiento institucional, aseguró la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Descubren mega laboratorio de cocaína que funcionaba en un falso emprendimiento de exportación de chocolate ubicado en Pereira

“Su nombre aparecía en la lista de ‘Búsqueda Inversa’, una estrategia orientada a localizar a los familiares de personas desaparecidas cuyos cuerpos ya fueron identificados, pero no reclamados”, añadió.

El cuerpo de Neir fue recuperado el 27 de julio de 2022 de una fosa individual por antropólogos del Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.

Sepultura de restos de Neir Sánchez Gómez, hallado en una fosa en el cementerio La Candelaria, en Medellín.
Sepultura de restos de Neir Sánchez Gómez, hallado en una fosa en el cementerio La Candelaria, en Medellín. Foto: JEP

Además de estos restos, fueron recuperados otros 183 que posteriormente fueron remitidos al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que avance en los análisis técnicos y científicos necesarios para su identificación.

“Hermano, sabes que nunca tuve cómo buscarte”, fue uno de los mensajes escritos por una de las hermanas de Neir en una especie de bandera con su rostro que le fue entregado a la familia. “Hijo, nunca te olvidaré”, escribió doña Audelina.

Enorme derrumbe taponó la autopista Medellín-Bogotá a la altura de San Luis, una persona lesionada y una casa afectada es el balance preliminar

Más de Medellín

Imagen referencia de lluvias y tormentas eléctricas en Medellín.

Advierten lluvias fuertes y tormentas eléctricas en Medellín: pronóstico del clima para este miércoles, 25 de febrero

Video generado con inteligencia artificial denigra sobre la mujer en Medellín y otras ciudades.

El video de inteligencia artificial que difunde sin parar; una mentira dolorosa sobre Medellín y otras ciudades

Derrumbe en la autopista Medellín - Bogotá a la altura de San Luis.

Enorme derrumbe taponó la autopista Medellín-Bogotá a la altura de San Luis, una persona lesionada y una casa afectada es el balance preliminar

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero será imputado junto a 12 exfuncionarios más el próximo 25 de marzo. Él pidió trasladar su proceso a Bogotá.

El duro rifirrafe entre fiscal y abogado en caso que tiene a Daniel Quintero en el banquillo: “No estoy para seguir recibiendo irrespeto”

Capturados en Medellín, Antioquia.

Así cayó la banda que robaba rolex, cartier y joyas de más de $500 millones a turistas en Medellín: esto los delató

Las autoridades investigan los hechos.

Revelan detalles del asesinato de concejal en silla de ruedas en Antioquia: este sería el hombre que lo mandó a matar

Barrio Triste, Medellín

Este es el secreto detrás del nombre del barrio más ruidoso de Medellín

El caso salió a la luz tras labores de inteligencia que alertaron sobre la planeación de un homicidio de alto perfil.

Así operaba la red de sicariato en Medellín que recibía millonarios pagos con bitcoin para matar extranjeros

Son acusados de perpetrar millonarios robos en Medellín.

La poderosa red que hacía robos millonarios a extranjeros en Medellín: iban por relojes, joyas y hasta dinero en efectivo

Noticias Destacadas