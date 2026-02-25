Una vecina, una foto y el internet, claves para dar con familiares de desaparecido cuyos restos estaban en una fosa de un cementerio en Medellín

La historia contada por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) sobre la entrega de los restos de Neir Sánchez Gómez a sus familiares es estremecedora.

La entrega fue resultado del trabajo articulado entre la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la Jurisdicción Especial para la Paz y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, pero una vecina, una foto y el internet fueron clave para hallar a los familiares.

Esas entidades, decidieron lanzar “un mensaje en una botella a la inmensa red que es internet”. Este tenía un cartel, con la foto y los datos del joven buscando a su familia.

Comenzó a circular a las 4:45 p.m. de un día de septiembre de 2025 en las redes sociales y tan solo 25 minutos después encontró una respuesta.

Una vecina de Audelina Gómez, la mamá de Neir, fue la llamada a ver el rostro del joven navegar entre los miles de mensajes que circulan en las redes cada minuto.

“Audelina, Audelina, ven. En internet hay una foto de tu hijo Neir. Ven a ver, que yo estoy segura que ese es él”, le dijo.

Según dijeron los familiares a la UBDP, “Neir era un joven aventurero que, tras años de vivir en la calle, había perdido la vida por el conflicto armado”.

Luego de reconocerlo en las redes sociales, la familia se contactó con estas entidades, lo que permitió activar el proceso de verificación, contacto y acompañamiento institucional, aseguró la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

“Su nombre aparecía en la lista de ‘Búsqueda Inversa’, una estrategia orientada a localizar a los familiares de personas desaparecidas cuyos cuerpos ya fueron identificados, pero no reclamados”, añadió.

El cuerpo de Neir fue recuperado el 27 de julio de 2022 de una fosa individual por antropólogos del Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.

Sepultura de restos de Neir Sánchez Gómez, hallado en una fosa en el cementerio La Candelaria, en Medellín. Foto: JEP

Además de estos restos, fueron recuperados otros 183 que posteriormente fueron remitidos al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que avance en los análisis técnicos y científicos necesarios para su identificación.

“Hermano, sabes que nunca tuve cómo buscarte”, fue uno de los mensajes escritos por una de las hermanas de Neir en una especie de bandera con su rostro que le fue entregado a la familia. “Hijo, nunca te olvidaré”, escribió doña Audelina.