Autoridades rescataron 14 perros que sufrían maltrato animal en Dosquebradas, Risaralda

Hasta el barrio Villa de Campo del municipio de Dosquebradas llegaron funcionarios de la Alcaldía y de la Fundación Protectora de Animales, para adelantar el proceso de rescate de 14 perros que se encontraban en una vivienda del sector.

El caso fue dado a conocer inicialmente por redes sociales, por lo que las autoridades activaron las alarmas para ofrecerles de manera inmediata la atención que requerían estos animales.

Los animales fueron encontrados en el barrio Villa de Campo de Dosquebradas - Foto: Cortesía Alcaldía de Dosquebradas

De acuerdo con la denuncia, los animales de compañía se encontraban en delicadas condiciones de salud, situación que fue verificada por los profesionales que llegaron a la vivienda.

Ante esta situación, el alcalde encargado de la localidad, Juan Carlos Sepúlveda, indicó “se solicitó a la Protectora de Animales brindar la atención veterinaria para garantizar el bienestar de los caninos”.

Resaltó que entre el grupo de animales encontrados en el sitio hay recién nacidos y otros de mayor edad en situación de abandono, y algunos de ellos están hospitalizados y en observación veterinaria.

“Es de resaltar que algunas personas quisieron tomarlos en adopción y fueron entregados y si alguien más tiene interés lo podrán hacer cuando estén en buenas condiciones de salud”, destacó el mandatario encargado.

La denuncia del caso de abandono y maltrato animal fue dada a conocer en redes sociales - Foto: Cortesía Alcaldía de Dosquebradas

Invitó a la comunidad a proteger y cuidar los animales de compañía y respetar sus derechos, entre los que se encuentran permitir que sean operados para que no se proliferen en la calle y sufran.

Así fue el rescate de un lobo siberiano que fue herido en la Autopista Medellín - Bogotá

En el sector de La Playa, ubicado en los límites con el municipio de Guarne, en la Autopista Medellín - Bogotá; la unión de esfuerzos de profesionales de diferentes entidades, permitió salvarle la vida a un perro de raza lobo siberiano que estaba gravemente herido.

Al parecer el canino fue atropellado por un vehículo y según testigos presentaba fracturas visibles en sus extremidades y abundante sangrado. Hasta el lugar llegaron, y gracias al aviso oportuno de un ciudadano, llegaron integrantes de la Policía Nacional, la Subsecretaría del Hábitat de Rionegro y el Centro de Bienestar Animal (CEIBA) quienes, de manera conjunta, lograron salvarle la vida al animal.

El lobo siberiano recibió los primeros auxilios en la carretera donde fue encontrado, y por su delicado estado fue necesario trasladarlo a una clínica veterinaria en el municipio de Guarne, Antioquia, donde recibió la atención médica que requería de manera especializada.

Desde la Policía Nacional, confirmaron que el diagnóstico del médico veterinario indica que el canino sufrió una grave lesión una de sus extremidades, por lo que será necesario amputarla. “El animal se encuentra en recuperación y recibiendo el tratamiento necesario para garantizar su bienestar y salud”, afirman desde la institución.

La contaminación ambiental enferma a las mascotas - Foto: 123RF

Serpiente paralizó el tráfico en una concurrida vía del sur de Cali, ¿de dónde salió este animal?

En el sector de Pance, al sur de Cali (Valle del Cauca), varios ciudadanos presenciaron el momento en que una serpiente cruzaba por una vía de esta zona de la ciudad.

A la vista de todos, el animal se deslizó por la carretera, mientras ciclistas y conductores se bajaron de sus medios de transporte para grabar al reptil, que pasó sin mayor inconveniente.

La grabación no fue ajena a los internautas, quienes aplaudieron a los ciudadanos que respetaron la vida del animal.

“Gracias por respetar a los seres vivos”; “preciosísima, a Dios gracias le permitieron seguir su camino”; “que bonito ver como nos concientizamos de cuidar a todo ser viviente”; “menos mal pararon el tráfico para que ella pueda pasar y no le hagan nada”; “que bien que le hayan respetado la vida al animalito”; “¡hermosa! Es una boa, una serpiente que no es venenosa y que no representa peligro para nosotros. Gracias a los ciclistas y a los conductores que pararon para dejarla pasar”; “de aplaudir que la respetaron. Dios permita cada vez seamos más conscientes y cuidemos los animales y naturaleza”.

El animal fue grabado cuando cruzaba la calle. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

Cabe recordar que una situación similar se presentó en el río Pance en Cali, uno de los atractivos turísticos más visitados de la capital del Valle. Justamente, el lugar se encontraba con gran aglomeración de personas cuando apareció una serpiente entre las piedras del afluente.

Al notar su presencia, varios de los que se encontraban en el sitio se asustaron y corrieron, mientras que un joven decidió agarrarla con un palo para trasladarla a otro lugar donde no hubiesen muchas personas, sin embargo, el ciudadano fue atacado por el animal.

Posteriormente, fue trasladado en ambulancia a un centro asistencial de la ciudad, donde fue atendido. Entretanto, la autoridades recomendaron evitar manipular a estos animales, más bien se pueden comunicar a la línea 119 del Cuerpo de Bomberos de Cali, quienes son expertos en el manejo de este tipo de situaciones.