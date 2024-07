Caos y desorganización en concierto por los 499 años de Santa Marta: no dejaban ingresar ni al director de Turismo de la ciudad

SEMANA pudo conocer que el personal de la logística y una empresa de seguridad que fue contratada para el evento discutió con funcionarios como José Domingo Dávila, director del Instituto Distrital de Turismo porque no le permitían el ingreso.

“Es algo ilógico recibir la invitación del alcalde Carlos Pinedo, que nos den escarapelas certificadas y al final no podamos entrar porque todo estaba lleno. Se supone que la cantidad de entradas es igual al aforo permitido. Eso es una falla grande de la logística y lo peor fue la actitud de los miembros de la seguridad que por poco nos pegan”, denunció.

Y es que en medio de la molestia de las personas que estaban en el lugar, una de ellas, enojada porque no le había permitido el ingreso, logró tumbar una baranda de seguridad, lo que hizo que muchas personas ingresaran al evento.

“Una falla en seguridad que puso en riesgo la vida y la integridad de todos los que estuvimos ahí. Los ánimos estaban bastante caldeados, gracias a Dios las cosas no pasaron a mayores. Nos robaron”, expresó, Marina Sandoval a Blu Radio.

La gente estaba desesperada y hasta una barra de seguridad tumbaron para poder ingresar. El aforo se duplicó ¿entregaron más boletas y escarapelas de lo permitido? De cosa no ocurrió una tragedia ⬇️ pic.twitter.com/SF7PMvD4RP

Entre tanto, Julieth Povea, dijo: “$ 7.200.000 están costando las fiestas del mar. Insisto, las cuales NO cumplen con el objeto de unas fiestas tradicionales, pues aquí NO se resalta, NO se potencia la cultura, ni la identidad de los samarios. Hoy vemos cómo PISOTEARON, BURLARON a los actores culturales, se aprovecharon de la pasión por su arte. Haciéndolos navegar por aguas de alcantarilla”.