Joven denuncia que taxista habría intentado abusar de ella con particular engaño: “Me confié mucho”

“¿Cómo es posible que no exista cadena perpetua?”: rechazo por presunto abuso en jardín infantil de Bogotá

Contexto: “¿Cómo es posible que no exista cadena perpetua?”: rechazo por presunto abuso en jardín infantil de Bogotá

En su publicación, explicó que, inicialmente, intentó contactar a un mototaxista de confianza, pero al no obtener respuesta favorable, optó por caminar hasta el sector de Brisas, con la intención de encontrarse con un amigo que, posiblemente, podría llevarla a su casa, ubicada al norte de la ciudad.

Fue en ese momento cuando un taxi se detuvo a su lado. A pesar de rechazar en tres ocasiones la propuesta del conductor por no tener suficiente dinero, el hombre insistió en llevarla por la tarifa que ella pudiera pagar . Finalmente, accedió y se subió al vehículo, ocupando el asiento del copiloto. “Grave error”, describió la joven.

“Le recordé que iba al norte, no al sur, y me dijo que iba a tanquear”, relató Vela. Durante el recorrido, el taxista también le mostró fotos personales para ganar su confianza y le pidió que lo agregara a WhatsApp para futuros servicios de transporte.

El hecho más alarmante ocurrió cuando, ya cerca del sector Los Olivos, el hombre desvió aún más el camino y comenzó a tocarle la pierna de forma inapropiada, intentando subir su mano hacia sus partes íntimas. “Le pedí que me respetara y que diera la vuelta. Me dijo que tenía que dejar una plata y que luego me llevaría”, escribió la joven.