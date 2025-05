“¿Cómo es posible que no exista cadena perpetua?”: rechazo por presunto abuso en jardín infantil de Bogotá

Las críticas no han parado y abundan los mensajes para que los hechos no queden en la impunidad. Uno de ellos fue el de la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, quien informó en sus redes sociales que se ha identificado a ocho víctimas, que tendrían tres años; a su juicio, esta persona debe seguir privada de la libertad y no puede volver a las calles.