Medicina Integral apoya atención sanitaria a comunidades afectadas por inundaciones en Córdoba

En medio de la difícil situación que atraviesa el departamento por las intensas lluvias, el aumento del nivel del río Sinú y las inundaciones que han afectado a miles de familias, Medicina Integral se ha puesto a disposición de la Gobernación de Córdoba y de las autoridades municipales para acompañar, desde su experiencia en salud, las acciones de apoyo que se vienen adelantando en el territorio.

A través de la iniciativa Córdoba se cuida, la institución ha dispuesto su unidad móvil y su equipo asistencial para brindar atención médica general, toma de signos vitales, orientación preventiva y acompañamiento en salud mental a la población más vulnerable, especialmente a niños, gestantes y adultos mayores, en municipios impactados por la emergencia.

Uno de los primeros territorios en recibir este acompañamiento fue el municipio de Montelíbano, uno de los más afectados por la emergencia, con más de 800 familias damnificadas. Allí, el equipo de Medicina Integral brindó atención médica y apoyo a cerca de 100 familias, en articulación con las autoridades locales.

Esta labor busca complementar, desde el componente sanitario, la ayuda humanitaria que se está entregando a las familias damnificadas, entendiendo que las inundaciones no solo afectan las viviendas, sino también la salud física y emocional de las personas.

Durante las jornadas, el equipo de Medicina Integral desarrolla espacios de educación preventiva orientados a informar a la comunidad sobre los riesgos que pueden presentarse por el contacto con aguas contaminadas, como infecciones en la piel, enfermedades gastrointestinales y la proliferación de vectores transmisores de enfermedades. De igual forma, se brinda orientación y contención emocional a las personas que han visto afectadas sus condiciones de vida a causa de la emergencia.

Actualmente, Medicina Integral tiene programado continuar este acompañamiento en otros municipios afectados y en la ciudad de Montería, en coordinación con las instituciones pertinentes, la Gobernación y las alcaldías, para seguir aportando desde la salud al bienestar de las comunidades damnificadas.

“En momentos como este, nuestro deber es estar presentes donde la comunidad más lo necesita, acompañando no solo desde la atención médica, sino también desde el apoyo emocional y la prevención en salud”, señaló la Dra. María Teresa Gutiérrez, vocera institucional.

De manera paralela, Medicina Integral ha promovido entre sus colaboradores una jornada interna de recolección de ayudas y voluntariado organizado para apoyar las gestiones humanitarias que se realizan en distintos puntos del departamento.

Con esta iniciativa, la institución reafirma su compromiso con el cuidado de la vida, la salud y el bienestar de los cordobeses en medio de una de las contingencias climáticas más complejas que ha vivido la región en los últimos años.