CÁPSULA

Medicina Integral apoya atención sanitaria a comunidades afectadas por inundaciones en Córdoba

La institución dispuso su unidad móvil y personal asistencial para atender a familias afectadas en varios municipios, con énfasis en atención médica, prevención y apoyo en salud mental.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
5 de febrero de 2026, 11:34 p. m.
Afectaciones por inundaciones del río Sinú, en Córdoba
Afectaciones por inundaciones del río Sinú, en Córdoba Foto: Defensoría del Pueblo - API

En medio de la difícil situación que atraviesa el departamento por las intensas lluvias, el aumento del nivel del río Sinú y las inundaciones que han afectado a miles de familias, Medicina Integral se ha puesto a disposición de la Gobernación de Córdoba y de las autoridades municipales para acompañar, desde su experiencia en salud, las acciones de apoyo que se vienen adelantando en el territorio.

A través de la iniciativa Córdoba se cuida, la institución ha dispuesto su unidad móvil y su equipo asistencial para brindar atención médica general, toma de signos vitales, orientación preventiva y acompañamiento en salud mental a la población más vulnerable, especialmente a niños, gestantes y adultos mayores, en municipios impactados por la emergencia.

Uno de los primeros territorios en recibir este acompañamiento fue el municipio de Montelíbano, uno de los más afectados por la emergencia, con más de 800 familias damnificadas. Allí, el equipo de Medicina Integral brindó atención médica y apoyo a cerca de 100 familias, en articulación con las autoridades locales.

Esta labor busca complementar, desde el componente sanitario, la ayuda humanitaria que se está entregando a las familias damnificadas, entendiendo que las inundaciones no solo afectan las viviendas, sino también la salud física y emocional de las personas.

Regionales

Viabilidad del uso de residuos para generar energía municipal en Colombia: claves técnicas y regulatorias, “es posible recuperar desechos”

Regionales

Por fuertes lluvias en el país Superservicios hizo petición a empresas de energía y gas

Regionales

Fundación Acción Interna y Andrés Guzmán Caballero sellan alianza jurídica para llevar casos de colombianos ante cortes internacionales

Regionales

Yunia Palacios presentará agenda legislativa para comunidades afrocolombianas

Regionales

“Creo que la experiencia en emprendimiento puede aportar”: Wilder Zapata anuncia aspiración al Senado

Regionales

Arauca recibe por segundo año consecutivo el máximo reconocimiento nacional por su Programa de Alimentación Escolar

Regionales

Contraloría General nombra a Jenny Lindo para vigilar finanzas del cierre del gobierno Petro

Barranquilla

UNGRD inspecciona represa de Urrá en medio de la emergencia por inundaciones en Córdoba y el Caribe

Nación

Emergencias en Córdoba: UNGRD envía 10 toneladas más de ayudas para miles de afectados y maquinaria amarilla para obras

Mejor Colombia

Córdoba resiste: la emergencia por las lluvias y la respuesta solidaria que busca aliviar a miles de familias

Durante las jornadas, el equipo de Medicina Integral desarrolla espacios de educación preventiva orientados a informar a la comunidad sobre los riesgos que pueden presentarse por el contacto con aguas contaminadas, como infecciones en la piel, enfermedades gastrointestinales y la proliferación de vectores transmisores de enfermedades. De igual forma, se brinda orientación y contención emocional a las personas que han visto afectadas sus condiciones de vida a causa de la emergencia.

Actualmente, Medicina Integral tiene programado continuar este acompañamiento en otros municipios afectados y en la ciudad de Montería, en coordinación con las instituciones pertinentes, la Gobernación y las alcaldías, para seguir aportando desde la salud al bienestar de las comunidades damnificadas.

“En momentos como este, nuestro deber es estar presentes donde la comunidad más lo necesita, acompañando no solo desde la atención médica, sino también desde el apoyo emocional y la prevención en salud”, señaló la Dra. María Teresa Gutiérrez, vocera institucional.

De manera paralela, Medicina Integral ha promovido entre sus colaboradores una jornada interna de recolección de ayudas y voluntariado organizado para apoyar las gestiones humanitarias que se realizan en distintos puntos del departamento.

Con esta iniciativa, la institución reafirma su compromiso con el cuidado de la vida, la salud y el bienestar de los cordobeses en medio de una de las contingencias climáticas más complejas que ha vivido la región en los últimos años.

Más de Regionales

Sandra Fonseca, experta en energía

Viabilidad del uso de residuos para generar energía municipal en Colombia: claves técnicas y regulatorias, “es posible recuperar desechos”

Afectaciones por inundaciones del río Sinú, en Córdoba.

Medicina Integral apoya atención sanitaria a comunidades afectadas por inundaciones en Córdoba

Felipe Durán, superintendente de Servicios Públicos

Por fuertes lluvias en el país Superservicios hizo petición a empresas de energía y gas

Fundación Acción Interna y Andrés Guzmán Caballero sellan alianza jurídica

Fundación Acción Interna y Andrés Guzmán Caballero sellan alianza jurídica para llevar casos de colombianos ante cortes internacionales

Yunia Palacios

Yunia Palacios presentará agenda legislativa para comunidades afrocolombianas

Wilder Zapata

“Creo que la experiencia en emprendimiento puede aportar”: Wilder Zapata anuncia aspiración al Senado

Arauca hace historia: el departamento tiene el mejor PAE de Colombia

Arauca recibe por segundo año consecutivo el máximo reconocimiento nacional por su Programa de Alimentación Escolar

Jenny Lindo, nueva contralora delegada para la economía y las finanzas del Estado

Contraloría General nombra a Jenny Lindo para vigilar finanzas del cierre del gobierno Petro

Levantan talanqueras en el peaje Siberia–Funza

Ciudadanos levantan talanqueras en el peaje Siberia–Funza para exigir transparencia en el uso de los recursos y seguridad vial

Las autoridades locales adelantan labores de verificación en los sectores impactados.

El invierno hizo que se desbordara el río Iscuandé, en Nariño, y dejó a decenas de familias damnificadas

Noticias Destacadas