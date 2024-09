Luto en el vallenato: murió el reconocido compositor Luis Egurrola. Esto es lo que se sabe

Egurrola será recordado por sus románticas y conmovedoras piezas que han puesto a cantar al mundo entero. Su magia influyó en destacados temas, como Ven conmigo, Cómo te olvido, Sin sabe qué me espera, Loco paranoico y Glu, glu, glu.

“¿Qué está pasando? No sé. ¿Pa dónde va esto? No sé. Esto no tiene explicación alguna. Maestro Luiso, gracias por todo lo que nos diste”, manifestó el cantante en su cuenta oficial, donde ya suma más de 36 mil reacciones.