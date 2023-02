Paro de taxistas: en Valledupar levantaron la mayoría de bloqueos. Estas son las vías afectadas

En la terminal de Transporte de Valledupar continúa un grupo de conductores que hacen parte de las protestas y este sería el último punto que falta por levantar el bloqueo que se han registrado en medio de la jornada de paro nacional por parte de los taxistas, este miércoles 22 de febrero en varias ciudades de Colombia.

Pese a que el gremio había anunciado que bloquearía el paso de vehículos en al menos 11 puntos de la ciudad, gracias a los controles de la Policía Metropolitana solo fueron bloqueados 3 puntos y hasta el momento ha perdurado más la manifestación en la terminal.

Hasta el sitio llegaron miembros del escuadrón especial del Esmad para evitar más congestión en la zona, pues parcialmente fue en la ciudad se ha paralizado el transporte hacia las universidades y colegios, por lo que fueron anunciadas clases virtuales, y algunos colegios, tanto públicos como privados, incluso suspendieron las clases.

El presidente del Sindicato de Taxistas de Valledupar, Julio César Domínguez, aseguró que la idea de la movilización no es entrar en conflicto con las autoridades y que solo buscan reclamar sus derechos.

“Nos han dicho que el Esmad está ejerciendo fuerza contra algunos conductores y que están inmovilizando los vehículos, esa no es la idea de nosotros, no queremos enfrentarnos a las autoridades porque no somos unos bandidos, nosotros somos un grupo de personas que hoy estamos reclamando nuestros derechos y con justa causa”, dijo Domínguez a Noticias Caracol.

Varias ciudades reportan bloqueos por taxistas durante jornada de manifestaciones Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Además, indicó que por la anterior situación no será levantado el paro hasta que no se dejen de inmovilizar los carros y no sean devueltos a sus dueños.

“Si nos inmovilizan vehículos y nos dejan los vehículos inmovilizados, no vamos a levantar paro hasta que esos vehículos no estén rodando en las calles nuevamente”, aseveró el vocero del gremio.

Domínguez anotó que junto a él son 27 personas en la capital de Cesar liderando el paro, entre líderes del gremio y empresarios.

“Este es un clamor no solo de los taxistas, sino de la ciudadanía en general, en la ciudad la inseguridad ‘reina’ y a la gente le da miedo salir a las calles y por ello nosotros nos vemos perjudicados. También la ilegalidad en el sector transporté es otro factor que nos está afectando y por ello nos unimos al paro nacional”, dijo el líder gremial.

En la Troncal del Caribe, en la salida de Riohacha hacia Maicao, se registró también un bloqueo que permaneció por varias horas y finalmente fue intervenido por las vías del diálogo con miembros también del Esmad. Otros puntos donde también hubo obstrucción del paso vehicular fue en la salida hacia Santa Marta y un plantón más de taxista en el sector conocido como cuatro vías.

“La malla vial que tenemos no sirve, entonces nos dijeron que iban a aumentar el 18.5% a la sobre tasa de la gasolina para apoyar la malla vial y esos recursos no los han implementado”, dijo un líder del bloqueo sobre la Troncal del Caribe.

En el Caribe, las únicas ciudades que se unieron al paro nacional fueron Valledupar, Santa Marta, Cartagena y el gremio de taxistas de Riohacha.

En Santa Marta, las autoridades decidieron levantar algunas medidas para facilitar el desplazamiento de los ciudadanos durante la jornada, como el pico y placa.

“Se levanta medida de Pico y Placa para todo tipo de rodantes. Como se tenía mañana contemplada jornada de día sin parrillero, esta prohibición también se levanta, y se mantiene la medida del parrillero hombre”, dijo el secretario de Movilidad, Ernesto Castro Coronado.

En casos de registrarse bloqueos en Santa Marta, las autoridades indicaron que “también se contará con un carril humanitario que permitirá el desplazamiento de vehículos tipo ambulancia, bomberos o cualquiera de este tipo que requiera su desplazamiento”, indicó el funcionario.

En Cartagena, las movilizaciones han sido pacíficas aunque han causado gran congestión vehicular en la ciudad, los conductores han establecido diferentes puntos importantes para la movilidad.

Movilidad Cartagena - Facilitadora de Tránsito en el Boquetillo de San Diego, Centro Histórico de Cartagena. - Foto: Ruby Villarreal

“Uber y Beat crecieron por nuestro mal servicio”

Édgar Pinto, ciudadano colombiano residente en Bogotá, habló con SEMANA. Según dijo, él, siendo taxista, desistió de participar en el paro de taxistas de este 22 de febrero porque considera que su gremio ha dado motivos para que la gente busque otras plataformas de movilidad. “Salí a trabajar porque no estoy de acuerdo con los planteamientos que están promoviendo los del paro”.

Cuando fue consultado por sus razones puntuales, Pinto instó a mirar “el mal servicio que se presta por parte de los compañeros. ¿Por qué se incrementaron las plataformas? Por el mal servicio, porque bajan la gente, preguntan para dónde van, entonces la gente pide los carros por el Uber y Beat, lo que sea”. Según dijo, él ha hecho el ejercicio de hacer de usuario de esas plataformas, siendo él taxista, con el ánimo de comparar, y “el servicio realmente es bueno, pero si nosotros mejoráramos nuestro servicio no habría tanta competencia”.

Édgar Pinto, ciudadano taxista residente en Bogotá - Foto: Foto de la transmisión de SEMANA

Pinto también aseguró que tener taxi dejó de ser un negocio rentable para sus dueños, dados los costos que implica, pero reconoció que sí le gustaría tener uno propio de manera tal que asegurara sus ingresos y no tuviera que trabajar para un tercero.

“No es negocio porque son muchos los gastos: llantas, aceite, seguros, los huecos de la ciudad acaban con la amortiguación. Yo le trabajo a un amigo para tener mi propio transporte. Nuevo vale 140 millones de pesos y la inversión se recupera en cinco años pagando 3 millones de pesos mensuales”, acentuó.