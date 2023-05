Secretario de Gobierno de Pelaya, Cesar es acusado por acoso y él responde diciendo que es una “cortina de humo”

En Pelaya, Cesar, una noticia lamentable tocó a la puerta del despacho de la administración local en las últimas horas. El secretario de Gobierno municipal, Darwin Donado Aldana, fue denunciado por una funcionaria pública, quien afirma estar sufriendo de maltrato físico, verbal y psicológico por parte del mencionado.

Acoso - Foto: Getty Images/iStockphoto

Katherine Martínez Cáliz, comisaria de familia del territorio en Cesar, rompió su silencio y se dirigió a los medios de comunicación para interponer una denuncia en contra del importante servidor público, que la habría violentado por meses.

En una conversación con la emisora radial local, Radio Guatapurí, la presunta víctima reveló los detalles de su situación laboral. “La persecución ha sido sistemática va a mi oficina cuatro veces al día a intimidarnos, a generar un ambiente hostil, a presionarnos, por todo se dirige a mí, me dice que retire la queja por acoso laboral o sino no sabe lo que me pueda pasar a mí. Me ha dicho que yo tengo más que perder que él”, contó.

Asimismo, Martínez admitió que este era un tema que ya se encontraba en conocimiento de la Personería Municipal. Sin embargo, afirmó sentirse desamparada por parte de las autoridades del lugar.

“El día que estaba formulando la queja en la Personería se atrevió a decirme en presencia de mi secretaria Tatiana Chavarría y de la secretaria de la Personería que eso no lo arreglábamos en Personería sino afuera, pero yo siempre he sido firme en mi decisión: no voy a retirar la queja por acoso laboral”, agregó en el diálogo con la emisora local.

La mujer denunció amenazas y maltratos físicos, verbales y psicológicos por parte del funcionario. - Foto: Foto: Getty images (imagen de referencia).

Por otra parte, Donado Aldana buscó defenderse de los reclamos hechos en su contra. De igual manera, acusó supuestas irregularidades en la oficina en la que trabaja la denunciante. En sus palabras, dadas al mismo medio de comunicación, se refirió a supuestos cobros indebidos de subsidios, atenciones inconstantes a familias y otros asuntos.

“La doctora Katherine, está empleando esta estrategia para tratar de esconder uno de los escándalos de corrupción más grandes en las comisarias de familia, quizás a nivel nacional. Ella ha iniciado una campaña de desprestigio en mi contra, lo cual ha sido una cortina de humo. Una vez concluida la investigación haré pública la denuncia”, respondió el Secretario.

Asimismo, el funcionario añadió que ha habido amenazas en su contra, incluyendo algunas en su residencia personal. “Sí, fue verdad que fui a hablar con la mamá”, admitió Martínez desde su respuesta.

De igual forma, visiblemente afectada y en llanto, la mujer también contó que ha recibido amenazas en su hogar de parte de un hombre que, según ella, le advirtió de consecuencias si no retiraba las denuncias.

Ahora bien, investigaciones son adelantadas por las autoridades con respecto a la querella interpuesta a la Personería. Por otra parte, la comisaria de familia aseguró que no ha sido requerida por ningún ente de control. “Estoy tranquila”, concluyó frente a los micrófonos de la emisora del Cesar.

Mientras los organismos públicos no intervengan, serán los testimonios de los dos funcionarios las únicas pruebas existentes en cada parte del caso.

Lamentable suceso en Valledupar: joven es asesinado brutalmente con un arma de fuego

Por otra parte, la violencia en el Cesar aumenta, autoridades y comunidad siguen en alerta tras hechos reportados en lo últimos días, como el de la ciudad de Valledupar, la capital del departamento, donde nuevamente se registró un crimen con arma de fuego.

Los habitantes aseguran que parte de la situación que atraviesa la ciudad en materia de seguridad es debido al porte ilegal de armas de fuego. La nueva víctima fue un joven de tan solo 21 años, identificado como Víctor Manuel Marrugo, a quien un hombre armado asesinó de un disparo contundente.

Vía La Paz, Valledupar - Foto: Captura Google Maps

Tras el hecho, el joven fue auxiliado por la comunidad y fue rápidamente trasladado hasta la clínica Santa Isabel en Valledupar, donde finalmente el personal médico informó que se produjo su deceso horas después, posteriormente miembros de la Sijín llevaron a cabo las labores de inspección técnica al cadáver y lo trasladaron a Medicina Legal.

Sobre los responsables del crimen, se supo que huyeron del lugar con rumbo desconocido, mientras que sobre la joven víctima se señaló que trabajaba en el sector de la Galería Popular y residía en el barrio Villa Castro.