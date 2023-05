Escalofriantes denuncias en Valledupar: alquilan bebés para agilizar trámites en el Sisbén

Conmoción e indignación en Valledupar luego que se conocieran denuncias que resultarían difíciles de creer, por más que se escuchen una y otra vez. Y es que no es común ver que padres de familia permitan que sus pequeños hijos sean empleados para el beneficio personal de individuos a cambio de remuneración.

El caso es que la oficina del Sisbén de la capital del Cesar alzó la voz en contra de ciertas irregularidades en el proceso de ingreso a las citas por parte de los usuarios. Mientras que en la ciudad está vigente el pico y cédula para la asignación de la atención, los ciudadanos buscaron maneras escalofriantes de evadir los filtros, accediendo antes de lo concedido por el ente público.

El Festival de la Leyenda Vallenata se realiza de manera anual en Valledupar. - Foto: Semana Dayanna Escorcia

Resulta que como los menores de edad son prioridad por ley, algunos inescrupulosos solicitaron a padres de familia que le “prestaran” sus pequeños a fin de presentarse con estos en sus brazos y así poder ser atendidos sin dificultades y más rápido de lo determinado inicialmente.

Antes, era solicitado pagar un formulario para presentarse con un menor en las oficinas del Sisbén. No obstante, este ya no es requerido. “No deben pagar por diligenciar un formulario que ya no se pide, los usuarios solo deben traer fotocopia del documento de identidad de los menores y su grupo familiar, en caso de que la crianza de estos niños esté a cargo de abuelas, tías u otro familiar, es indispensable adjuntar la custodia del Bienestar Familiar que esta persona tenga del menor”, indicó Cecilia Castro, jefa de la oficina asesora de Planeación.

Aun así, los usuarios buscaron la manera de ‘colarse’ con bebés alquilados sin que las autoridades den cuenta de la falsedad de la relación entre el atendido y el menor.

Ciudadanos son encuestados por el Sisbén. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cartagena

Con esto, el llamado de atención del Sisbén es de respetar los horarios de atención y la programación de citas. Asimismo, recordaron a la comunidad en Valledupar sobre la disponibilidad de personal que les ayudará, de manera legal, a resolver las querellas relacionadas con ingresos, actualizaciones, inclusiones, inconsistencias y otros. En la ciudad son atendidas alrededor de 250 personas diariamente.

Por otra parte, otra de las estrategias empleadas por los usuarios en Valledupar para facilitar sus diligencias, entre esas algunas asociadas con el Sisbén, es la de pedirle a adultos mayores que hagan por ellos filas y otros procedimientos. Dado que esta población también es considerada prioridad, se ha creado todo un negocio alrededor.

Informaciones locales aseguran que personas de la tercera edad pueden estar cobrando de 100.000 a 120.000 por oficio a realizar.

Restaurantes no pasaron la prueba sanitaria en Valledupar y fueron cerrados preventivamente

En Valledupar, otras noticias han causado impacto en la comunidad. Una de estas fue la una inspección sanitaria en restaurantes. Algunos locales fueron clausurados por inconsistencias en los procesos mínimos requeridos por las autoridades.

En operativos de inspección, vigilancia y control, la Secretaría municipal de Salud de Valledupar estableció medida sanitaria de suspensión total de trabajo o servicios de manera temporal en 10 establecimientos de comidas, ubicados en centros comerciales.

La decisión toma lugar en medio de operativos que desde la dimensión de Seguridad Alimentaria se están ejecutando para verificar las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos donde se prepara y se expenden alimentos y bebidas.

Las autoridades sanitarias hacen inspecciones en restaurantes. - Foto: A.P.I

De la inspección realizada en 18 restaurantes de la Plazoleta de Comidas, en el centro comercial Guatapurí, y 14 en Mayales Plaza, 10 resultaron con medida sanitaria de suspensión de actividades; 5 en cada uno. Mientras que en otros solo se aplicó desnaturalización y destrucción de alimentos por contaminación cruzada o fechas de vencimiento.

Según el coordinador de la dimensión de alimentos de la Secretaría de Salud de Valledupar, Jhon Peralta, los operativos de inspección a los restaurantes se desarrollaron con el principal objetivo de verificar la óptima calidad que deben tener los medicamentos y que exista una manipulación con responsabilidad por parte de las personas encargadas.