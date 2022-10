Gustavo Petro se puso furioso con el Clan del Golfo y lo mandó a la porra por aumento de homicidios: “A Petro se le puede dar tres vuelticas mientras seguimos traqueteando”

El presidente de la República, Gustavo Petro, visiblemente molesto, arremetió en contra de las estructuras criminales como el Clan del Golfo, por el aumento de hasta 70 % que han tenido las tasas de homicidios en el Caribe colombiano, el jefe de Estado fue claro en señalar que no tolerará una burla a la paz.

El mandatario colombiano, en una declaración que dio en el evento de entrega de la hacienda Támesis que era del exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Carlos Castaño, fue directo en señalar que las organizaciones criminales deben mostrar verdadera voluntad de paz.

De la misma manera, el jefe de Estado advirtió que la figura de acogimiento que está proponiendo su gobierno no es para hacer fiestas o seguir con el negocio de narcotráfico o continuar con el derramamiento de sangre.

"Aquí no estamos dando una limosna, le estamos entregando uno de los principales activos del Estado a los campesinos para la producción agro alimentaria": @petrogustavo entrega tierras para la Paz #ActivosPorElCambio pic.twitter.com/A2nkEzYlCk — Sociedad de Activos Especiales (@activosSAE) October 29, 2022

“No es que una política de acogimiento es para hacer fiestas y pasarnos por la faja la verdad y ocultarla y manipularla y pasarnos por la faja la reparación genuina de la sociedad colombiana a través de personas concretas”, sostuvo Petro.

Y agregó: “Es una burla a la paz que hayan utilizado esta hacienda (Támesis) para continuar con los negocios del narcotráfico, es una burla a la paz el que la tasa de homicidios del departamento de Córdoba se haya diplomado en un año”.

Entrego la finca que ocupó Carlos Castaño cerca de Monteria a 50 familias campesinas.



Aqui comienza la reforma agraria. pic.twitter.com/uQ7CSGhudX — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 29, 2022

“Están volviendo a Córdoba otra vez en una carnicería, es una burla a la paz que no sea solamente la estadística de la tasa de homicidios de Córdoba, sino la de Sucre, la de Bolívar, la de Magdalena, la del Cesar, crecimiento del 70 u 80 % entre estos tres meses y mis mismas hace un año”, alertó el mandatario colombiano.

Y dejó claro en su intervención: “Esa no es la paz, eso no es lo que estamos ofreciendo nosotros, nos están engañando, queremos de verdad que esos miles de muchachos que andan armados por ahí bajo el Clan del Golfo por ahí otras denominaciones, entren a un proceso de paz y vayan al Sena y se pueda participar de la prosperidad de los territorios y se puedan quedar con el 10 % de los bienes adquiridos si ese es el problema, pero para hacer eso hay que ser serios”.

Cese unilateral

Hace varias semanas, el comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en una declaración que dio en la Casa de Nariño, reveló que más de diez grupos armados ilegales ya iniciaron la aplicación de un cese unilateral al fuego en varias regiones del país, situación que, según el funcionario de la Presidencia, abona el camino para un cese multilateral.

Uno de los grupos que, según el comisionado, ya empezó un cese unilateral al fuego, es el de la estructura criminal de las denominadas disidencias de las Farc, Estado Mayor de alias Iván Mordisco y la Segunda Marquetalia.

Comisionado para la Paz, Danilo Rueda. - Foto: Semana

De acuerdo con Rueda, también se han sumado algunas oficinas (bandas dedicadas al sicariato), las Autodefensas de la Sierra Nevada, el Clan del Golfo, entre otros.

“Se han sumado ya varios grupos, el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, están las AGC (Clan del Golfo), están varias oficinas de ciudades y las Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Cada grupo, con su propia identidad, naturaleza y motivación, está expresando su disposición a ser parte de la paz total. En esta fase de exploración se les ha pedido no matar, no desaparecer, no torturar y vamos avanzando”, sostuvo Rueda.