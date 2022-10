“El Estado no es una finca del que gana”: Paloma Valencia a Gustavo Bolívar por pedir no renovar contratos de ‘uribistas’

La senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) respondió a Gustavo Bolívar (Pacto Histórico) por la petición de no renovar los contratos de los “uribistas” que trabajan en el Gobierno nacional.

Para la congresista, que ya había expresado su descontento con la propuesta de Bolívar, la filiación política no debe ser una razón para definir quién trabaja en el Gobierno, sino la preparación que tenga para desempeñarse en el cargo.

En su cuenta en Twitter, este 29 de octubre, Valencia compartió: “Para que el senador Bolívar deje de perseguir y hostigar a los Uribistas. El Estado no es una finca del que gana. Los factores de mérito, preparación y competencia son los que deben definir los cargos”.

La publicación fue en respuesta a un trino del académico Julián Fernández Niño, experto en salud, quien afirmo qué, más allá de su simpatía por la izquierda política, tuvo la oportunidad de ser director técnico durante la presidencia de Iván Duque.

El comentario de Valencia se da un día después de que el senador Gustavo Bolívar publicara: “Miles de contratos de prestación de servicios que vienen del gobierno Duque vencen el 31 de diciembre. Muchos de ellos en manos de uribistas que nos odian. Justo que se suplan cargos con gente de nuestra causa que merecen una oportunidad. ¡Se gobierna con los amigos del cambio no con los enemigos!”.

No es la primera vez

No es la primera vez que Gustavo Bolívar suscita polémica por referirse a los puestos de simpatizantes del uribismo en el Gobierno de Gustavo Petro. La semana pasada, por ejemplo, trinó: “Esos uribistas fanáticos que decían ‘por ese guerrillero no voto’ deberían tener una gota de dignidad y no seguir lagarteando puestos en un gobierno ‘comunista’ ‘castrochavista’. La ambición les cambia la ideología. Nunca vieron a un petrista arrodillado pidiendo puesto a Duque”.

El congresista de la plataforma que acompaña al mandatario también aseguró que en vez de tener a esas personas trabajando en el Gobierno, se involucre a ciudadanos que han acompañado su proyecto político. “De esos lagartos negacionistas de la derecha ya hay varios instalados en el Gobierno, mientras muchos de nuestros luchadores siguen esperando una oportunidad”, aseguró el senador.

Los reproches del uribismo

Debido a los trinos de Bolívar, algunos miembros del Centro Democrático salieron a defenderse los últimos días. De hecho, la misma Paloma Valencia ya le había respondido.

“Lo del senador Gustavo Bolívar exigiendo que ningún uribista pueda trabajar en el Estado porque el presidente es Gustavo Petro es un síntoma que debería preocupar. Viola la ley y es un sectarismo miedoso. Diálogo y amnistía para criminales y persecución para los uribistas”, cuestionó Valencia, recordando que desde el petrismo tienen el firme propósito de liberar a los judicializados y detenidos en medio de las protestas del año pasado.

Lo del senador Gustavo Bolivar exigiendo que ningún uribista pueda trabajar en el Estado porque el Presidente es Gustavo Petro es un síntoma que debería preocupar. Viola la ley y es un sectarismo miedoso.



Bolívar le contestó a la senadora que no se trata de que no puedan trabajar, sino que simplemente no deberían estar con un gobierno con el que no están de acuerdo. “No he dicho que no puedan trabajar. Les he pedido que si nos consideran narcos, guerrilleros, mafiosos, comunistas, pues que tengan dignidad y renuncien. Pero como les encanta mamar de la teta del Estado, no les importa. No tienen vergüenza”, dijo el senador del Pacto.

Entretanto, la directora del Centro Democrático, Nubia Stella Martínez, agregó: “Exhorto al senador Gustavo Bolívar a exponer quiénes están actuando por fuera de los lineamientos del partido. Somos oposición democrática seria y constructiva. Es su deber ético como congresista”.

Además, desde el partido político, se emitió un comunicado de prensa, en el que se lee: “Nadie perteneciente a nuestro partido está autorizado para pedir puestos en la actual administración”.