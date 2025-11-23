Suscribirse

Abren las urnas en Magdalena para la elección atípica de gobernador. Esto es lo que está en juego

Más de un millón de ciudadanos están habilitados para votar en 389 puestos de votación desplegados por todo el departamento, de acuerdo con la Registraduría Nacional.

Redacción Semana
23 de noviembre de 2025, 1:03 p. m.
Sobre las 8:00 de la mañana de este domingo, 23 de noviembre, se dio inicio a la elección atípica de gobernador en el departamento del Magdalena, tras la decisión del Consejo de Estado sobre Rafael Martínez por doble militancia.

Para la jornada de este domingo, más de un millón de ciudadanos están habilitados para votar en 389 puestos desplegados en el departamento. En total, según anunció la Registraduría Nacional, se instalaron 2.924 mesas.

Magdalena escogerá a su nuevo gobernador tras la nulidad de la elección de Rafael Martínez; Carlos Caicedo busca mantener su poder, ¿lo logrará?

La entidad electoral informó que para esta jornada se implementará la biometría facial en cinco puestos de Santa Marta y cinco de Ciénaga, con el fin de validar la plena identidad de los votantes.

Se trata de las instituciones educativas distritales El Parque, Liceo Celedón, Rodrigo Bastidas y Camilo Torres de Gaira, y Universidad del Magdalena, en Santa Marta; y las instituciones Isaac J. Pereira, San Juan del Córdoba, Liceo Moderno del Sur, Manuel J. del Castillo y Virginia Gómez sede 3, en Ciénaga.

En total están dispuestos 18.714 jurados de votación, de los cuales, 17.051 son titulares y otros 1.663 remanentes, quienes han sido capacitados previamente por la Registraduría.

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Comisión Nacional de Control Electoral, anunció que ejercerá vigilancia preventiva durante el desarrollo de la jornada de este domingo en el departamento del Magdalena.

Para ello, dispuso un total de 110 funcionarios a nivel territorial, de los cuales 91 están asignados directamente a la vigilancia de los puestos de votación, así como 5 funcionarios de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Técnica y Operativa de los Procesos Electorales, para la vigilancia técnica del centro de cómputo, que generara los resultados del preconteo.

La jornada contará también con la presencia funcionarios de la Defensoría del Pueblo, así como los funcionarios de las 30 personerías municipales, articulados en el marco del Ministerio Público.

MOE desplegará observación en elecciones atípicas

La Misión de Observación Electoral (MOE) anunció el despliegue de un equipo de observación conformado por 25 personas, las cuales harán presencia en nueve municipios del departamento. Estas personas estarán ubicadas en Santa Marta, Ciénaga, Aracataca, Fundación, El Banco, Zona Bananera, Plato, Ariguaní y Sabanas de San Ángel.

Según los datos revelados por el Observatorio Político de la MOE, entre el 1 de enero y el 8 de septiembre de 2025 se registraron 35 hechos de violencia en el departamento. De estos, 23 fueron acciones armadas y 12 amedrentamientos. En este mismo sentido, esta organización señaló que el 60 % de los hechos registrados ocurrieron en zonas rurales.

