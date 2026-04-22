“Abusan de mi confianza”: la declaración que dio Petro al mismo tiempo que la explosiva entrevista de Angie Rodríguez

Llamó la atención que, de manera simultánea a la explosiva entrevista que dio Angie Rodríguez, funcionaria del Gobierno del presidente Gustavo Petro, a SEMANA, en la que detalló un supuesto entramado criminal al interior de la Casa de Nariño, el mandatario daba una declaración que no pasó desapercibida.

Fue en la más reciente sesión del consejo de ministros, que se llevó a cabo al mismo tiempo que el diálogo que tuvo SEMANA con Rodríguez, un encuentro de alto nivel en el que participan todos los funcionarios del Gobierno, en el que el jefe de Estado mencionó los casos de “corrupción”.

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Pero el mandatario colombiano fue más allá y reconoció que funcionarios que ha nombrado han “abusado” de su confianza, en una intervención que dio mientras hablaba nuevamente de su propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente.

“Y el pueblo que nos quiera seguir, que si es mayoría, entonces podremos realmente acabar con la violencia y la corrupción de este país, que está en todo el Estado, incluido este Gobierno y sobre todo agenciado por funcionarios que vienen de atrás, pero también por personas que yo nombro y abusan de mi confianza”, anotó Gustavo Petro.

Consejo de ministros Foto: Presidencia

También se refirió a su polémica propuesta de asamblea constituyente: “Roban, Ecopetrol la roban y es la principal empresa de Colombia. Si queremos luchar contra la corrupción hay que comenzar ahí. Por eso yo he pedido a los que tienen el comité constituyente que exijan en la nueva Constitución, que no es nueva porque solo reforma una parte, que es la parte del sistema político, que es la base de la corrupción en Colombia”.

“Es una constituyente contra la corrupción y ahora ustedes denme los datos para decir públicamente dónde se consigna para ayudar a financiarla y los formatos para buscar firmas, porque personalmente creo que debemos promover la constituyente, que no está prohibida por la ley ni la Constitución. A nosotros no, a otros no les echen la culpa”, recalcó el jefe de Estado.

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Por último, una de las denuncias que más llamó la atención de la entrevista con SEMANA fue la revelación que hizo Angie Rodríguez sobre Juliana Guerrero, mujer que se ha ganado la confianza del presidente Petro: “Ella se ufanaba de tener vínculos con el ELN”.