Un nuevo caso de intento de hurto se registró en las últimas horas en Bogotá. Aunque los delincuentes no lograron robarse algún elemento material, el hecho ha generado preocupación pues hay dudas sobre si se habría tratado de un simple hurto o un mensaje intimidante.

Jairo Ladino, un activista político y creador de contenido en redes sociales que respalda y defiende a sectores de la derecha, denunció que fue víctima de un intento de robo a su vehículo cuando se encontraba en su vivienda.

Según le dijo Ladino a SEMANA, cuando se percató de que había dos sujetos intentaban abrir su vehículo salió a increparlos pero se dio cuenta de que uno de ellos le estaba apuntando con un arma de fuego. Al acercarse, el delincuente lo amenazó diciéndole que si seguía caminando le daría un “pepazo”.

“Me aputaron con un arma en el proceso de querer robarme el carro, es un flagelo el cual todos los bogotanos hemos sido víctimas. Este tipo de cosas no pueden seguir pasando en Bogotá ni a mi ni a ningún otro ciudadano, esperamos que sea un simple hecho aislado y que se logre capturar a las personas que están involucradas en este acto”, aseguró.

Aunque los delincuentes lograron abrir el capó del vehículo de Ladino no se lograron llevar nada, pues otras personas que se encontraban con el activista salieron a ayudarle y los atracadores terminaron huyendo.

Lo que más le ha generado dudas a Ladino es que en los últimos días había recibido fuertes amenazas en redes sociales en las que le decían que atentarían contra su vida.

Ese hecho llevó al activista a interponer una denuncia en la Fiscalía para que se investiguen estos hechos. Por su parte, las autoridades han escuchado su testimonio y no descartaron que estos hechos puedan estar relacionados.

Otro elemento adicional es que Ladino anunció recientemente que aspirará a la Cámara de Representantes el próximo año, por lo que no se descarta la hipótesis de que estos hechos puedan estar relacionados.

Ante el intento de hurto varios líderes políticos han salido a respaldarlo y a pedir que se adelanten las investigaciones correspondientes.

El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella envió un mensaje de solidaridad. “La delincuencia campea. Hoy la víctima es un defensor de la patria: Jairo Ladino. Toda mi solidaridad con Jairo, y mi promesa: gobernaré con mano de hierro contra los bandidos para proteger a los ciudadanos de bien, como él”, afirmó De la Espriella.

El representante Miguel Polo expresó su solidaridad y destacó que se trata de un “opositor al gobierno Petro” que fue “amenazado con arma de fuego”.