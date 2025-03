Adelina Covo, la suegra de Armando Benedetti, habla de su único interés en la Dian y pone de testigos a dos exministros de Hacienda del gobierno Petro

Preguntó: “Y por qué no le pararon ni media bola al experto que sugería escuchar en Bogotá. Una cosa es pedir una cita y otra muy distinta es qué se habla en la cita”.

Dejó claro que su único interés era que no se tramitara la reforma tributaria, “sino que pusieran a los grandes contribuyentes a pagar impuestos porque hoy, solo son, grandes declarantes. Pero, ese asunto de vital importancia, tanto para las finanzas del país como para mejorar un poquito, el bolsillo de la clase media, ni siquiera se atreven a tratarlo”.

Covo afirmó que solo piensa en los grandes temas del país, “pero cuando no convienen, los manipulan para hacerme aparecer como lo que no soy. Entérese a fondo y verán la que se les arma. La polarización y el afán de desprestigiar, no permite ver, y mucho menos analizar, los grandes asuntos que le convienen a Colombia”.