Aguda comparación en redes sociales por vestimenta que usó Gustavo Petro en la ONU. Estas son las fotos

No pasó desapercibido por las redes sociales, la vestimenta que usó este viernes, 26 de septiembre, el presidente Gustavo Petro, en medio de su agenda en Nueva York.

Uno de los mensajes, lo publicó el concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Humberto Papo Amin, por medio de su cuenta personal de X.

“SINVERGÜENZA. @petrogustavo disfrazado del guerrillero Jesús Santrich en la ONU. Lo que hay que ver……”, expresó en el trino.

SINVERGÜENZA.@petrogustavo disfrazado del guerrillero Jesús Santrich en la ONU.



Lo que hay que ver...... pic.twitter.com/73vRxRmzkg — Papo Amin | Concejal de Bogotá (@papoaminCD) September 26, 2025

La publicación del concejal ha tenido una fuerte interacción por parte de los usuarios de la plataforma digital de X.

La vestimenta que escogió el mandatario colombiano fue para participar en dos eventos. Uno de ellos, en la manifestación que se registró este viernes en las calles de Nueva York, en contra del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Allí, el jefe de Estado nuevamente se despachó en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inclusive envió un mensaje al ejército de ese país.

“Desobedezcan la orden de Trump, obedezcan la orden de la humanidad. Yo mismo me arrodillé como cristiano ante las tumbas de miles de soldados norteamericanos que murieron en los campos de Europa luchando contra Hitler”, dijo en esa protesta, el mandatario colombiano.

Posteriormente, Petro participó en el evento en las Naciones Unidas que se denominó, ‘Reunión de Alto Nivel del Grupo de Amigos de la Alianza de Civilizaciones’.

En su intervención, el presidente Gustavo Petro hizo mención a su idea de que se conforme un “ejército de salvación de la humanidad”, el cual sea desplegado en Palestina, para afrontar los bombardeos.

“Ya se cerró el espacio de la diplomacia. Cada día hablando y hablando son más y más muertos hasta la desaparición completa del pueblo palestino. La humanidad tiene que actuar ya. Y lo que propuse a Naciones Unidas hace dos, tres días, es que utilicemos el mecanismo de Uniting for Peace, pero por Palestina”, anotó el jefe de Estado.

Pero, otro vestuario que usó Petro en su agenda en Nueva York, también llamó la atención durante su discurso en el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ya que escogió una guayabera, mientras que los otros presidentes se inclinaron por usar traje.