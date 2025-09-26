Suscribirse

Aguda comparación en redes sociales por vestimenta que usó Gustavo Petro en la ONU. Estas son las fotos

El mandatario protagonizó una agitada agenda en Nueva York en donde realizó diferente intervenciones.

Redacción Semana
26 de septiembre de 2025, 10:11 p. m.
Polémica por vestimenta del presidente Gustavo Petro
No pasó desapercibido por las redes sociales, la vestimenta que usó este viernes, 26 de septiembre, el presidente Gustavo Petro, en medio de su agenda en Nueva York.

Uno de los mensajes, lo publicó el concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Humberto Papo Amin, por medio de su cuenta personal de X.

Contexto: “Se lo dije al mundo”: Gustavo Petro desde Nueva York reveló su decisión final sobre la “reelección”

“SINVERGÜENZA. @petrogustavo disfrazado del guerrillero Jesús Santrich en la ONU. Lo que hay que ver……”, expresó en el trino.

La publicación del concejal ha tenido una fuerte interacción por parte de los usuarios de la plataforma digital de X.

La vestimenta que escogió el mandatario colombiano fue para participar en dos eventos. Uno de ellos, en la manifestación que se registró este viernes en las calles de Nueva York, en contra del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Pantallazo tomado a publicación que hizo el presidente Gustavo Petro en su cuenta de Instagram
Allí, el jefe de Estado nuevamente se despachó en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inclusive envió un mensaje al ejército de ese país.

“Desobedezcan la orden de Trump, obedezcan la orden de la humanidad. Yo mismo me arrodillé como cristiano ante las tumbas de miles de soldados norteamericanos que murieron en los campos de Europa luchando contra Hitler”, dijo en esa protesta, el mandatario colombiano.

Posteriormente, Petro participó en el evento en las Naciones Unidas que se denominó, ‘Reunión de Alto Nivel del Grupo de Amigos de la Alianza de Civilizaciones’.

Gustavo Petro en la ONU
En su intervención, el presidente Gustavo Petro hizo mención a su idea de que se conforme un “ejército de salvación de la humanidad”, el cual sea desplegado en Palestina, para afrontar los bombardeos.

“Ya se cerró el espacio de la diplomacia. Cada día hablando y hablando son más y más muertos hasta la desaparición completa del pueblo palestino. La humanidad tiene que actuar ya. Y lo que propuse a Naciones Unidas hace dos, tres días, es que utilicemos el mecanismo de Uniting for Peace, pero por Palestina”, anotó el jefe de Estado.

Contexto: El gesto de Francia Márquez al abandonar la ONU en pleno discurso de Netanyahu. Estas son las imágenes

Pero, otro vestuario que usó Petro en su agenda en Nueva York, también llamó la atención durante su discurso en el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ya que escogió una guayabera, mientras que los otros presidentes se inclinaron por usar traje.

Presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de la ONU
