¿Al fin cuánto fue el monto del dinero perdido en la casa de Laura Sarabia? Esto es lo que se ha conocido

El escándalo que rodea a su Gobierno por los señalamientos de chuzadas, el supuesto ingreso irregular a la campaña presidencial y el posible abuso de poder contra Marelbys Meza, exempleada de la jefa de gabinete Laura Sarabia, toma ribetes cada vez más oscuros, incluso ya dejó un muerto, el coronel Óscar Dávila, quien apareció muerto el pasado viernes.

Este escándalo, no se puede olvidar, arrancó con el robo de un dinero en la vivienda de la exjefa de gabinete Laura Sarabia. Sin embargo, a medida que se han ido conociendo noticias, ha quedado la inquietud sobre cuánto era el dinero que tenía Sarabia en su casa.

Una de las versiones fue la que entregó la propia Sarabia en sus redes sociales, desde donde aseguró que fueron 7.000 dólares los que se le extraviaron.

“Sobre el hurto del que fue víctima mi familia y denuncié oportunamente a las autoridades, informo que fue por una suma en dólares no superior a los USD 7000, correspondientes a pagos de gastos de viajes oficiales realizados durante agosto de 2022 y enero de 2023 y que nos son entregados en esa moneda extranjera”, explicó la exjefe de gabinete.

Esta declaración, no obstante, no coincide con lo dicho por la exniñera Marelbys Meza, quien denunció en SEMANA que fue llevada a un edificio gubernamental, cercano a la Casa de Nariño, para someterla a una prueba de polígrafo en contra de su voluntad.

Marelbys Meza fue sometida al polígrafo - Foto: SEMANA

En medio de esta diligencia, según relató Meza, uno de los hombres encargados de interrogarla le reveló que habían sido supuestamente 150 millones de pesos los que se habían perdido de la casa de Sarabia, una cifra muy superior a la que había denunciado la exjefa de gabinete.

“El policía me saca al pasillo y me dice: ‘Es que aquí no estamos hablando de 100 pesos, estamos hablando de 150 millones de pesos que usted se robó. Diga dónde los tiene’”, indicó la exniñera.

No obstante, según la declaración que le entregó en los últimos minutos un testigo que sostuvo varias conversaciones con el fallecido coronel Óscar Dávila, coordinador de Protección Anticipativa de la Presidencia, era mucho más el dinero que tenía Sarabia en su vivienda.

“La plata era de Petro, eran cinco maletas y 3.000 millones de pesos”, dijo la fuente, a quien Dávila le contó todo lo sucedido.

“Dávila me dijo que Petro mandó a Laura a guardarle la plata en el apartamento, ese dinero se perdió, entonces necesitaban que apareciera antes de tener que informarle al presidente que se había perdido”, agregó.

Teniente coronel Óscar Dávila - Foto: Suministrada

Por esa razón, según la fuente, se desató una operación ilegal con el fin de recuperar los 3.000 millones de pesos a como diera lugar.

Los 15.000 millones

Este cruce de versiones ya ha llevado a que desde algunos sectores también se relacione lo sucedido en la casa de la exjefa de gabinete con las revelaciones hechas por el exembajador en Venezuela Armando Benedetti, quien aseguró que a la campaña del presidente Gustavo Petro habrían entrado 15.000 millones de pesos, al parecer de manera irregular.

En las grabaciones, reveladas por SEMANA, Benedetti asegura que consiguió 15.000 millones de pesos para la campaña del presidente Petro y que los votos en la Costa corrieron por su cuenta.

Armando Benedetti le dijo a Laura Sarabia que lo sucedido se parecería al proceso 8.000 - Foto: Revista Semana

De igual manera, recalcó en varias oportunidades que sabe cómo se recogió el dinero y enfatizó en que si llega a revelar ciertas cosas varias personas irían presas.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...). Y ayer el presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice cien reuniones (...), 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé; además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...), veo que esto me puede emputar, pateo hij..., y ahí nos caemos todos hij...”, señala el también exsenador en el audio dirigido a Laura Sarabia, exjefa de Gabinete del gobierno Petro en el que se queja de no recibir buen trato del gobierno.

En medio de todo este cruce de versiones queda la inquietud no sólo sobre cuánto es el monto perdido en la casa de Sarabia, sino por qué funcionarios del Gobierno habrían manejado tan altas sumas de dinero en efectivo.