“Al presidente Petro le han secuestrado”: crecen las tensiones en la izquierda de cara a las elecciones del 2026

La izquierda colombiana muestra sus fracturas al calor de las elecciones presidenciales y legislativas del próximo año.

Redacción Semana
30 de noviembre de 2025, 1:34 p. m.
Gustavo Petro.
Gustavo Petro. | Foto: Presidencia.

Aunque se creía que la izquierda estaba unificada para enfrentar las elecciones del 2026 y así consolidar el proyecto político de Gustavo Petro, en los últimos días se han conocido serias divisiones en el bloque del Pacto Histórico y sus aliados.

Una de las voces que ha tenido eco recientemente es la del exgobernador del Magdalena y precandidato presidencial, Carlos Caicedo, que aseguró en sus redes sociales que el jefe de Estado estaría retenido.

“Al presidente Petro le han secuestrado y limitado su percepción política de las cosas”, dijo el líder del Caribe colombiano, y anticipó los nombres de las personas que estarían detrás de esa supuesta estrategia.

La teoría del exgobernador es que la percepción del jefe de Estado estaría siendo minada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el precandidato presidencial y exembajador en Reino Unido, Roy Barreras.

“Oportunistas como Armando Benedetti y Roy Barreras, camaleónicos personajes, que no representan la izquierda auténtica, además, blindados por una cúpula del Pacto Histórico, son quienes guían al presidente a deslegitimar luchas como la nuestra”, alegó Caicedo.

Él aclaró que su movimiento ha mostrado apoyo y lealtad al Gobierno, pero que esa condición no los puede llevar a ocultar sus molestias: “No por eso guardamos silencio ante lo que es un atropello”.

carlos caicedo Exgobernador de Magdalena
Carlos Caicedo, exgobernador de Magdalena. | Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

El exministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, reaccionó a la posición de Carlos Caicedo con una expresión que ha causado interés en internet: “X2″, que ha sido interpretado por los usuarios como si fuera una opinión compartida.

La representante Jennifer Pedraza también se sumó a las opiniones, específicamente, sobre el comentario de Reyes: “Profe, no le quites agencia al presidente. Según tus testimonios, hasta tú mismo pudiste plantearle la realidad directamente sobre la corrupción en la Dian y no hizo nada. Esa visión de ‘lo tiene secuestrado’ le quita la responsabilidad política sobre sus decisiones. Es un hombre adulto funcional y poderoso. No es la víctima”.

Por otro lado, el autodenominado frente amplio, que pretende recoger a sectores de izquierda y de centro izquierda, también pasa por su crisis. Varios sectores se alejaron de esa coalición y levantaron su voz de protesta por las decisiones que se toman.

Hasta ahora, las apuestas de la izquierda para la Presidencia están concentradas en el senador Iván Cepeda, y a la espera de definir quiénes serán los aspirantes con los que se medirá en una posible encuesta en marzo.

