Albert Corredor lanzó nuevos dardos contra Juan Carlos Upegui: “No podemos dejar que gane el candidato de un alcalde que le dio la espalda a su gente”

Albert Corredor rechaza alianza con Juan Carlos Upegui: “La gente no quiere volver al pasado de Fico y no quiere el presente de Quintero”

Por esa razón, Corredor indicó que no son ciertas las versiones que lo matriculan con el uribismo, con el petrismo y con el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero. Aseguró que tener buenas relaciones con los sectores políticos no se traduce en una conexión política y que su candidatura se debe a las personas que decidieron respaldarlo por firmas.

Agregó: “Yo no soy el candidato de Uribe, yo no soy el candidato de Petro. Daniel Quintero tiene su candidato que es Juan Carlos Upegui. Decir que me voy a bajar de la candidatura no es viable. No hemos tomado decisiones de coaliciones. Si Dios lo permite, vamos a ganar la Alcaldía de Medellín”.