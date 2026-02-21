Alejandro Gaviria cuestionó mensaje del presidente Petro y él lo llamó “alucinado matemático”

El presidente Gustavo Petro y el exministro Alejandro Gaviria polemizan cada vez que pueden sobre diferentes temas, ya sea a través de las redes sociales o de otro escenario.

El más reciente rifirrafe se dio en X, luego de que el jefe de Estado compartiera un mensaje en el que quiso argumentar las supuestas mejoras en el sistema de salud de Colombia.

“Cínico y desvergonzado”: Alejandro Gaviria arremete contra Gustavo Petro por culpar a la mamá de Kevin Arley por su muerte

Compartió una gráfica titulada: “Comparativo de reducción acumulada de muertes de menores de cinco años por periodo presidencial. Colombia 2006-2025″.

Junto a dicha gráfica, Petro escribió: “La prensa se ha dedicado a desprestigiar cotidianamente nuestro esfuerzo de mejorar la salud de los colombianos. No muestra estos resultados, por ejemplo, que no se obtuvieron con las EPS, pero sí con los equipos básicos de salud del ministerio y la red pública. Pueden analizarlo. El cuadro muestra la reducción de casos de niños y niñas muertas antes de los cinco años, respecto al último año del gobierno anterior”.

Gustavo Petro arremete contra Alejandro Gaviria: “No supo estar a la altura de los cambios que necesitaba Colombia”

Posteriormente, el exministro del gobierno Petro, Alejandro Gaviria, compartió en X el mensaje del jefe de Estado y lo cuestionó:

“No hay metodología: ¿cómo se mide? ¿Cuál es la base? ¿Reducción con respecto a qué? Tampoco hay fuentes: ¿de dónde vienen los datos? ¿Son reproducibles? ¿Se usan cifras preliminares? En fin, sin transparencia ni posibilidad de verificación, esta información es inservible y demagógica. No puede usarse para evaluar ninguna política pública. Es un intento torpe de manipulación. Revela desesperación”.

Alejandro Gaviria y Gustavo Petro han tenido marcadas diferencias. Foto: SEMANA y Presidencia de la República.

Tras lo dicho por Gaviria, el presidente Petro no dudó en responderle. Le dijo que él no había logrado entender que “solo con implementar un sistema preventivo, podíamos lograr una caída sustancial de la tasa de la mortalidad infantil”.

Sin embargo, antes de responderle lo anterior, procedió a llamarlo “alucinado matemático”.

Y agregó: “No se necesitan EPS para eso, se necesitan fuertes hospitales públicos en zonas de alta mortalidad como La Guajira y Chocó, muchos equipos de profesionales médicos visitando las casas de la gente, un ICBF no politiquero cuidando niños, ayudar a las madres comunitarias a ser empleadas públicas y...“voila”. Mire esta magia Alejandro, que no es en las nebulosas de los números del computador de la casa, sino en la realidad. Sí, salvamos de morir a 6.760 niños y niñas menores de 5 años en mi gobierno en Colombia".