POLÍTICA

Alejandro Gaviria cuestionó mensaje del presidente Petro y él lo llamó “alucinado matemático”

El presidente Petro le respondió al exministro a través de un extenso mensaje en X.

Redacción Nación
21 de febrero de 2026, 9:26 p. m.
De izquierda a derecha: Alejandro Gaviria y Gustavo Petro.
De izquierda a derecha: Alejandro Gaviria y Gustavo Petro. Foto: SEMANA

El presidente Gustavo Petro y el exministro Alejandro Gaviria polemizan cada vez que pueden sobre diferentes temas, ya sea a través de las redes sociales o de otro escenario.

El más reciente rifirrafe se dio en X, luego de que el jefe de Estado compartiera un mensaje en el que quiso argumentar las supuestas mejoras en el sistema de salud de Colombia.

Compartió una gráfica titulada: “Comparativo de reducción acumulada de muertes de menores de cinco años por periodo presidencial. Colombia 2006-2025″.

Junto a dicha gráfica, Petro escribió: “La prensa se ha dedicado a desprestigiar cotidianamente nuestro esfuerzo de mejorar la salud de los colombianos. No muestra estos resultados, por ejemplo, que no se obtuvieron con las EPS, pero sí con los equipos básicos de salud del ministerio y la red pública. Pueden analizarlo. El cuadro muestra la reducción de casos de niños y niñas muertas antes de los cinco años, respecto al último año del gobierno anterior”.

