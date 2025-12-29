Alejandro Gaviria arremetió contra Petro por el decreto del salario mínimo: “Los argumentos son terraplanismo económico”

El exministro Alejandro Gaviria lanzó una dura crítica al incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, al que calificó como una decisión “irresponsable” sustentada, según dijo, en argumentos que se alejan de la evidencia económica.
Si el aumento del salario mínimo lleva siempre a un aumento en la generación de empleo, ¿por qué no subirlo un 50% o un 100 %?— Alejandro Gaviria (@agaviriau) December 30, 2025
Si el aumento del salario mínimo no conduce a un incremento de la inflación, ¿por qué sugerir entonces que el gobierno va a controlar los precios?
Si…
En un pronunciamiento hecho a través de sus redes sociales, Gaviria cuestionó la lógica de Petro con una serie de preguntas retóricas. La primera apunta a la relación entre salario mínimo y empleo.
“Si un aumento elevado siempre genera más puestos de trabajo, ¿por qué no incrementarlo un 50 % o incluso un 100 %?”, para el exministro, esa premisa no se sostiene ni en la teoría ni en la experiencia.
También puso en duda el impacto inflacionario de la medida. Si el alza del salario mínimo no presiona los precios, se preguntó, “¿por qué el propio Gobierno ha planteado la necesidad de controlar precios en distintos sectores?”.
Antes de mi alocución a los colombianos me adelantó a las críticas.— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 29, 2025
Toda la información estadística muestra que es al contrario la correlación econométrica, entre más sube el salario mínimo el desempleo baja.
Es lo contrario de la estafa ideológica del neoliberalismo que es lo…
Gaviria fue más allá al cuestionar el argumento social del Ejecutivo, según el cual el salario mínimo debe garantizar un “mínimo vital” al margen de la productividad laboral y del funcionamiento del mercado de trabajo. Si esa visión era válida, señaló,“¿por qué no se aplicó antes y de manera sostenida en gobiernos anteriores?”.
El exministro cerró su crítica calificando los argumentos del presidente como “terraplanismo económico”, una “charlatanería” diseñada, según él, para justificar una decisión que podría tener efectos adversos sobre el empleo, la inflación y, en última instancia, el bienestar general del país en el mediano plazo.