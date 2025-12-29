Alejandro Gaviria arremetió contra Petro por el decreto del salario mínimo: “Los argumentos son terraplanismo económico”

El exministro Alejandro Gaviria lanzó una dura crítica al incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, al que calificó como una decisión “irresponsable” sustentada, según dijo, en argumentos que se alejan de la evidencia económica.

En un pronunciamiento hecho a través de sus redes sociales, Gaviria cuestionó la lógica de Petro con una serie de preguntas retóricas. La primera apunta a la relación entre salario mínimo y empleo.

“Si un aumento elevado siempre genera más puestos de trabajo, ¿por qué no incrementarlo un 50 % o incluso un 100 %?”, para el exministro, esa premisa no se sostiene ni en la teoría ni en la experiencia.

En cuánto quedó el auxilio de transporte tras aumento del salario mínimo para 2026

También puso en duda el impacto inflacionario de la medida. Si el alza del salario mínimo no presiona los precios, se preguntó, “¿por qué el propio Gobierno ha planteado la necesidad de controlar precios en distintos sectores?”.

Gaviria fue más allá al cuestionar el argumento social del Ejecutivo, según el cual el salario mínimo debe garantizar un “mínimo vital” al margen de la productividad laboral y del funcionamiento del mercado de trabajo. Si esa visión era válida, señaló,“¿por qué no se aplicó antes y de manera sostenida en gobiernos anteriores?”.

El exministro cerró su crítica calificando los argumentos del presidente como “terraplanismo económico”, una “charlatanería” diseñada, según él, para justificar una decisión que podría tener efectos adversos sobre el empleo, la inflación y, en última instancia, el bienestar general del país en el mediano plazo.