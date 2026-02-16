El presidente Gustavo Petro le envió un fuerte mensaje al exministro de Salud y Educación Alejandro Gaviria en el que le respondió una crítica que hizo el académico en la que dijo que el Gobierno actual sería “el más corrupto de la historia reciente de Colombia”.

“El gobierno más corrupto de la historia es el que dejó perder decenas de billones de pesos de la salud, esfumados en las manos de los propietarios de las EPS como intermediarios financieros de la salud. Corrupto el que financió los derechos fundamentales del pueblo como la salud o las pensiones”, afirmó Petro.

El mandatario agregó que “de esos gobiernos de verdad corruptos, hasta llegar al crimen contra la humanidad, hizo parte Alejandro Gaviria, y nunca dijo que fueran corruptos, pero como no supo estar a la altura de los cambios que necesitaba Colombia”.

Petro le dijo a Gaviria que no habría entendido el papel que podría cumplir, que para el mandatario debía ser “el fin del neoliberalismo y el comienzo de la construcción de una nueva política y teoría económica”, que ponga como prioridad “la elevación del intelecto general de la sociedad como motor del crecimiento y de la productividad”.

Salario mínimo: ¿Puede bajar? ¿Puede subir? Gustavo Petro convoca a las calles mientras la mesa de concertación inicia este lunes

Para el presidente debería haber una “nueva economía” que se base en las energías limpias y que aumente la capacidad de un “verdadero crecimiento económico en equilibrio con la naturaleza”.

“Nada entendió el profesor uniandino de Chapinero alto, de estas realidades económicas y políticas que hemos vivido, y por eso llama corruto al gobierno del cambio con el megáfono que le presta el banquero más adinerado de Colombia, solo un escrito para que ayude a que los tiempos de la Colombia donde reinaba la muerte, vuelvan”, dijo el mandatario.

Gaviria y Petro han tenido fuertes diferencias. Foto: SEMANA y Presidencia, respectivamente.

Petro criticó a Gaviria llamándolo un “uniandino educado en los EE. UU.” bajo una teoría económica que para el mandatario “no era más que matemática alucinada y sin base científica”.

Igualmente, Petro criticó a Gaviria por ser el “coautor del modelo neoliberal”, lo relacionó hasta con hechos de falsos positivos y le criticó que no cuestionara ese problema en otros gobiernos.

“Soñaba haciendo de los derechos fundamentales: mercados, mientras los paramilitares que gobernaban a su lado se llenaban los bolsillos de dinero extraídos de la cocaína, mientras asesinaban, con descuartizamiento incluido, 200.000 colombianos, y centenares eran llevados a hornos crematorios, y decenas de miles a las fosas comunes, mientras habían convertido las EPS, el sistema de salud, en cajas del paramilitarismo para matar colombianos y no para curarlos. Nunca entendió el uniandino economista la realidad económica de Colombia y mucho menos entendió la Colombia hermosa ensangrentada”, señaló Petro.