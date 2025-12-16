Gustavo Petro no suelta a un exministro de su gobierno y lanza nuevas críticas en su contra: “Qué forma tan despreciable de malinterpretar”

El presidente Gustavo Petro aprovechó altas horas de la noche para continuar con su andanada contra uno de sus exministros en el inicio de su gobierno: Alejandro Gaviria, quien ocupó durante varios meses el ministerio de Educación.

Petro y Gaviria están enfrentados desde el lunes 15 de diciembre, tras el triunfo en las urnas del presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

Gaviria habló del cambio político en Chile, tras el gobierno del mandatario de izquierda Gabriel Boric, y desató la indignación del jefe de Estado. “En Chile, los sentimientos antisistema, que fueron mayoritarios hace cinco años, ya no lo son. Algo similar parece estar ocurriendo en Colombia”, afirmó el exministro, hoy opositor de Petro.

El político colombiano, visiblemente molesto, respondió: “Análisis bien tonto e insípido que no mira la historia de los pueblos. Como si la historia fuera un traspaso de modas superficiales y mercantiles. La corriente fuertemente ideológica que ha seguido el economista Alejandro Gaviria y sus socios de aventura intelectual y financiera, tiene su origen precisamente en el régimen de Pinochet y los Chicago Boys”, afirmó.

Y Petro siguió: “Creyeron que la sociedad se podría guiar simplemente por instrumentos de mercado libre, y punto. Que solo la teoría del libre mercado es científica en economía, cuando, en realidad, es una estafa crematística creada para hacer buenos negocios y nada más. Chile es, por tanto, hoy una de las sociedades más desiguales del mundo, junto con Colombia. Y ahora, sin pena alguna, como si no hubiera pasado nada, como si la crisis climática no existiera y como si todavía estuviéramos en el nefasto 11 de septiembre de 1973, nos obligan a revivir un neoliberalismo anacrónico y sin salidas para la sociedad democrática”.

Gaviria no se quedó callado y siguió con la confrontación: “Este mensaje, entre delirante y confuso, dice que la economía, como ciencia social, es una estafa; que cualquiera que haya tratado de estudiarla seriamente —una tradición que viene al menos del siglo XVIII— es un Chicago boy pinochetista; y que en Chile se inicia ahora el terrorismo de Estado. Pasa de la ignorancia al revisionismo. Pero eso es lo de menos. Lo verdaderamente preocupante es que nunca ha asumido el papel de jefe de Estado, su responsabilidad primordial. No representa a los colombianos”.

Petro, en la noche de este lunes, 15 de diciembre, lanzó un nuevo misil: “Hermano usted es inteligente, ya sabe leer. Que forma tan despreciable de malinterpretar el argumento para criticar la mala interpretación y no el verdadero argumento. Yo no hablo de la ciencia económica como estafa, sino al contrario, que la teoría llamada del bienestar o del libre mercado como maximizador del bienestar, es pura ideología y no ciencia, y esa ideología es la base del neoliberalismo”.