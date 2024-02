Alejandro Gaviria habló sobre lo que viene para la reforma a la salud en el Congreso: “Los nombres de Yidis y Teodolindo volverán a recordarse”

Alejandro Gaviria (A.G.): Es difícil juzgar las intenciones, pero la realidad es evidente: la crisis de la salud, que es compleja y requiere atención permanente, se está profundizando. El Gobierno no está tomando medidas, desconoce la gravedad de la situación y está incluso aprovechando la crisis para impulsar una reforma disfuncional que no va a resolver el problema, va a agravarlo.

Las crisis de salud se resuelven inicialmente contra la gente, afectando los pacientes. Es lo que está ocurriendo: un deterioro en la atención paulatino. Todavía no estamos ante una crisis sistemática, pero el Gobierno está creando una situación que nos podría llevar allá.

A.G.: El desabastecimiento de medicamentos tiene causas múltiples: hay causas globales relacionadas con incentivos de mercado y la tendencia de la industria farmacéutica a promover las últimas tecnologías por encima de las más eficaces. Pero sin duda, los problemas financieros del sistema están agravando la situación. La incertidumbre sobre el futuro del sistema tiene a todo el mundo con los pelos de punta. Ya nadie sabe si le van a pagar o no y quién va a pagarle. Todo esto lleva en el margen a problemas de desabastecimiento.

A.G.: Es una declaración paradójica. Desde el inicio de este debate muchos hemos dicho que no se necesita una reforma legal para poner en práctica un modelo de atención de salud centrado en la atención primaria. ¿Para qué entonces la reforma? ¿Será que lo que quieren verdaderamente es tener control sobre los recursos para decidir autónomamente toda la contratación del sistema y avanzar así en sus fines políticos?

Hay otro asunto que me preocupa. Las declaraciones del presidente sugieren que existe un incentivo para intervenir EPS e implementar la reforma sin aprobarla en el Congreso. Es una situación peligrosa que podría lleva a desafueros y arbitrariedades por parte de la Supersalud. Quieren tratar a las EPS intervenidas como si fueran empresas públicas.

A.G.: Se podría a través de la intervención de EPS por parte de la Superintendencia. Sería un escenario problemático. No sobra añadir que casi todas las EPS intervenidas han empeorado. El caso de Saviasalud, por ejemplo, es muy grave. La intervención nada resolvió y ha empeorado los problemas financieros y de atención.

A.G.: El Gobierno parece dispuesto a todo. La reforma ya es un tema político, una obsesión. La reforma es un punto de honor. Políticamente parecen dispuestos a entregarlo todo, pero va a haber muchos ojos sobre el Congreso. Los nombres de Yidis y Teodolindo volverán a recordarse con una insistencia renovada. El periodismo y la opinión pública están alertas. No va a ser fácil.

A.G.: Quedaron atrapados en un asunto que no era un tema prioritario para el presidente, en el que no existía una propuesta atractiva. Ni siquiera un buen discurso. El costo ha sido altísimo. La reforma rompió el gabinete y la coalición. Escogieron el cuadrilátero político equivocado y ya no pueden salirse.