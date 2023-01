Alejandro Villanueva anuncia acciones legales contra Agmeth Escaf: “que se retracte o que pruebe que lo estaba extorsionando”

Este lunes, en entrevista con SEMANA, el representante Agmeth Escaf hizo graves denuncias contra un grupo de influenciadores, quienes supuestamente aceptarían pagos por publicar contenido favorable para políticos. Incluso, el parlamentario del Pacto Histórico aseguró que fue “extorsionado” para “dejarlo en paz en redes”.

En la entrevista dio nombres de quienes “reciben plata de políticos”. Entre ellos, incluyó al activista Alejandro Villanueva, quien ha sido uno de los más duros críticos de Escaf por sus conexiones políticas y su gestión como congresista.

En conversación con SEMANA, Villanueva respondió a las acusaciones de Escaf, asegurando que tiene una “enemistad” con el congresista de tiempo atrás.

“Desde el principio, cuando se postuló a la Cámara, venía haciéndole oposición a su candidatura en la lista cerrada porque su exesposa, Nany Pardo, tiene cercanía con los Char y los Daes. Mis cuestionamientos eran por ahí, así comenzó la enemistad. Él me contestaba y yo le respondía, hasta que se convertía en una pelea de Twitter”, dijo Villanueva.

Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis en redes sociales, es una de las influencers a las que señalan de recibir dinero de políticos para hacer publicidad positiva. - Foto: Redes sociales / Alejandra Sánchez

Frente a las acusaciones por supuestos pagos, el activista aseguró que no hace falta pagar para criticar a Escaf.

“Hoy sale a decir, y nos mete en una misma cloaca, que a mí me estaban pagando para mancillar su nombre. Eso es mentira. A mí no me tienen que pagar para yo cuestionarlo, para decir lo que pienso sobre él. Salió a decir eso porque tenemos una enemistad”, agregó.

Agmeth Escaf, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, acusó a Alejandro Villanueva de recibir dinero a cambio de publicaciones. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Incluso, Villanueva destacó que ha denunciado a aquellos influenciadores que van a conciertos o fiestas pagas por políticos, a quienes posteriormente le hacen publicidad positiva.

“Yo he sido de los que ha criticado eso. He sido una persona que va en contra de que a alguien se lo lleven de paseo y le paguen por opinar. Ahora, por criticarlo, nos intenta meter de la misma forma para invalidar nuestros cuestionamientos, que se basan en que el mismo Pacto Histórico lo ha acusado de ser un infiltrado. Gustavo Bolívar lo denunció públicamente, en una entrevista con Vicky Dávila, de que el señor le estaba cuidando puestos a los Char”, resaltó.

Varios congresistas estarían pagando para crear tendencias en redes sociales. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Además, asegura que solo ha visto a Escaf en una oportunidad y que ni siquiera tiene su número de celular.

“A ese señor solamente lo vi una vez en persona y fue en el bar Lubianka. Estaban celebrando la iniciación del Pacto Histórico porque Gustavo Bolívar me invitó. Nos tomamos una cerveza y ya. Fue la primera y única vez que vi a ese señor, no tengo ni el número. No hubo ningún evento transaccional. Para criticarlo no necesito que me paguen”, agregó.

Por las acusaciones, el influenciador anunció que adelantará acciones legales contra Escaf por las acusaciones hechas en la entrevista con SEMANA.

“Voy a usar los medios legales para que Agmeth Escaf se retracte. Vengo en una pelea contra las opiniones pagas, vengo haciendo un trabajo en el que demostramos que hay que ser contrapoder, es feo que a uno lo metan en la misma vuelta cuando no es así. Buscaré los medios legales para que este señor se retracte o para que pruebe que yo lo estaba extorsionando”, anunció Villanueva en conversación con este medio.

Las acusaciones de Escaf

El congresista del Pacto Histórico, Agmeth Escaf, habló con Vicky en Semana. En el marco de la entrevista para conversar sobre la enorme controversia que ha sostenido con los denominados influenciadores, el representante a la Cámara aseguró que sus propios compañeros en el Legislativo le han sugerido pagarles a quienes lo atacan para que lo dejen en paz.

De acuerdo con Agmeth Escaf, los influenciadores son tan ágiles que envían razón con terceros y piden prebendas a cambio de dejarlo en paz. Por ejemplo, aseguró que una persona le llegó a decir que lo dejaba en paz si, a cambio, la persona que el influencer representa terminaba de ministro o de fiscal. En otros casos, aseveró, le pidieron dinero para dejar de hostigarlo y hacerle señalamientos que enloden su accionar político.

“Que me bajan la guardia si les pago. Además, son bodegas que trabajan para todos, para la izquierda, para la derecha, para el centro y demás; el ejercicio es que hay empresas especializadas para eso. Hay empresas que buscan a personas que tengan más de 5.000 seguidores en una cuenta, hacerles ofrecimientos económicos para que ataquen a cualquier partido político. Hay gente que a través de personas quiere destruir a otras y está funcionando en todos los sectores”, agregó Escaf.

De acuerdo con Agmeth Escaf, los congresistas que le han pedido pagarles a los influenciadores para que lo dejen en paz lo han vivido. “‘Pero ven acá, no sigas discutiendo con esa gente, cuádrales una pendejadita pa’que por lo menos te dejen de joder’. Así, y hay datos de que en las agencias ofrecen desde 150.000 pesos por un tuit y si vas teniendo más seguidores o vas causando impacto te van ofreciendo un poquito más. Hay tasas por 150.000 pesos por cuatro tuits, ellos te dan el tema. A la hora y el día que corresponde”.

El congresista fue más allá y señaló que Daniel Mendoza, el creador de la serie Matarife, le escribió en chat que lo dejaba en paz si, a cambio, el abogado Miguel Ángel del Río terminaba como fiscal o como ministro de Defensa. “‘Puedo dejar de lastimarte si me ayudas a conseguir una mejor posición para Miguel Ángel del Río’”, dice el congresista que le dijo Mendoza.

El político barranquillero aseguró que él no tiene el alcance para “decirle al presidente que elija a alguien”. Entonces, Agmeth Escaf detalló que le dijo a Mendoza: “No, gracias, yo tengo que hacer mi proceso como es debido en el acto democrático, como corresponde”. Y agregó: “Como no acepté, vino todo el ‘ejército’ a caerme encima”. Por lo tanto, el congresista de la bancada del Gobierno de Gustavo Petro señaló que esto “se vuelve un tema extorsivo”.

Escaf fue consultado por los nombres de las personas que mencionó y aseveró que no son todos los congresistas los que piden pagar y no son todos los influencers los que incurren en dichos métodos de presión. “También reciben plata de políticos, se pagan con boletas a un concierto, viajes, un paseo. Estos beneficios son un plus adicional y ahí están, de los que se saben, Lalis, Levy, Wally, Alejandro Villanueva. Hasta ahí voy”, aseveró. “Beto Coral, para atacarme no tiene sino que desayunar inmediatamente, pero él a mí no me pidió nada”.