Álvaro Uribe desmintió a Juan Manuel Santos y recordó, con pruebas, que fue él quien buscó al Gobierno tras el triunfo del No: “Qué pereza”

El expresidente Álvaro Uribe se enfrentó nuevamente en las redes sociales con el Nobel, Juan Manuel Santos.

En esta oportunidad, Uribe desmintió a su sucesor, quien dijo, tras cumplirse los nueve años del plebiscito por la paz, que fue él quien buscó a la oposición para dialogar tras el triunfo del no en las urnas.

“No le hicimos conejo al no. Apenas perdimos el plebiscito reconocimos la derrota, los convoqué (a los opositores) a que decidieran si respaldaban o no el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC y las mayorías dijeron que no”, contó Santos.

Expresidente Álvaro Uribe | Foto: JULIA CORREA

A juicio de Álvaro Uribe, la historia es otra.

“Qué pereza tener que desmentir constantemente a Juan Manuel Santos”, escribió el jefe del Centro Democrático este sábado, 4 de octubre.

Y agregó: “No fue él (Santos), como miente, fuimos nosotros quienes lo llamamos a pedir una cita para buscar un acuerdo nacional, pero prefirió complacer a las FARC, a los Castro y a Hugo Chávez, que lograr el acuerdo nacional”.

Juan Manuel Santos | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Uribe divulgó como prueba un video de Noticias RCN en el que se le observa, desde su camioneta blindada, hablando con la entonces secretaria privada de Santos y solicitando una cita con el presidente.

“A ver si me podés comunicar”, solicitó Uribe.

En otro video de Noticias RCN, se ve al líder del Centro Democrático recibiendo la llamada de la Casa de Nariño, donde le solicitaron un contacto telefónico y él suministró el de la exsenadora Ruby Chagüi. “Bueno, le agradezco mucho, buenas tardes”, terminó la llamada el exmandatario.

Posteriormente, Juan Manuel Santos escribió en sus redes sociales: “He invitado a Andrés Pastrana y a Álvaro Uribe a dialogar este miércoles con ánimo constructivo en pro de la paz”.

Uribe también escribió su propio mensaje: “La cita que le pedía al presidente la concedió para mañana a las 11:30 a. m”. Las versiones de ambos, desde esa época, han sido opuestas.

El Centro Democrático también se refirió este sábado a las palabras del Nobel sobre Uribe.

Las diferencias entre Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos no son nuevas. | Foto: Carlos Julio Martínez

“Juan Manuel Santos vuelve a mentir. No fue él quien convocó al diálogo después del plebiscito. Fue el expresidente Álvaro Uribe quien lo llamó, como lo registró Noticias RCN y lo evidenció el propio expresidente Uribe en X. Santos prefirió sentarse con las FARC y darle la espalda a millones de colombianos. Hoy, una vez más, queda desenmascarado: el mentiroso fue, es y será Santos”, escribió textualmente el partido político.