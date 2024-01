Álvaro Uribe le respondió fuerte a Juan Manuel Santos por decir que intercedió para que no fuera acusado en cortes estadounidenses, ¿qué pasó?

El expresidente Álvaro Uribe estalla contra Juan Manuel Santos por asegurar que, como jefe de Estado, intercedió a favor del primero para que no fuera acusado ante cortes estatales de Estados Unidos.

“Cuando yo asumí la presidencia me llamó el embajador Gabriel Silva. Me dijo: ‘Aquí hay una serie de organizaciones de derechos humanos que van a acusar al entonces expresidente Uribe ante muchas cortes estatales por violación de los derechos humanos’. Le dije: bueno, ¿y qué podemos hacer?’. Dijo: ‘Déjeme y yo investigo’. Habló con unos abogados y me dijo: ‘Mire, lo único que hay que hacer, o que se puede hacer, porque inclusive eso lo estaba avalando el encargado de Derechos Humanos de la administración de Obama, es ir por lo alto y que le den inmunidad diplomática al expresidente Uribe’. Eso fue lo que hicimos”, dijo Santos, en entrevista en Canal Capital el pasado 30 de noviembre.