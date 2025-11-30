En medio de la discusión sobre el incremento del salario mínimo para 2026, que iniciará este primero de diciembre, el expresidente Álvaro Uribe Vélez cuestionó la política laboral y fiscal del Gobierno Petro y propuso una alternativa para aliviar el impacto de los costos empresariales sin afectar los ingresos de los trabajadores. El exmandatario sostiene que el aumento de los salarios debe ir acompañado de una disminución significativa de impuestos, en lugar de acumular cargas sobre el sector productivo.

En entrevista con SEMANA, en la que habló de varios temas de la coyuntura nacional y su impacto en la campaña presidencial de 2026, el expresidente Uribe se refirió a los aumentos que tuvo el salario mínimo durante el gobierno de Iván Duque y los que ha tenido en la administración Petro.

En 2019, el primer incremento de la era Duque fue de 6 %, al igual que en 2020. Luego, en 2021, fue de 3,5 % y en 2022 de 10,1 %, para un acumulado de 25,6 %. En el caso de Petro, el primer aumento fue en 2023 de 16 %, en 2024 fue de 12,1 % y en 2025 de 9,5 %. La expectativa es que para 2026 sea entre 11 y 12 %, lo que daría un acumulado de más 49 %.

Uribe aclaró que a esas cifras es necesario descontarle la inflación para observar su efecto real, pero que, de todas maneras, son aumentos reales muy importantes. “El país necesita pagarles mejor a los trabajadores y recortar gastos del Estado; pagarles mejor a los trabajadores y bajar impuestos”, afirmó, enfatizando que, desde su propuesta de “economía fraterna”, es preferible que un empresario invierta en su trabajador antes que en obligaciones tributarias. “Sin embargo, este gobierno hace todo, junta todo, más salario mínimo, más recargos y al mismo tiempo más impuestos”.

Precisamente, un tema que ha generado polémica en el frente laboral se refiere a la reforma tramitada por el actual gobierno, la cual, entre otras cosas, revirtió cambios que fueron establecidos durante el primer mandato de Álvaro Uribe, en particular en lo que se refiere a los recargos por trabajo dominical y nocturno.

El expresidente señaló que Petro elevó dichos recargos del 75 al 100 %, lo que —según dijo— está perjudicando a negocios intensivos en mano de obra. Citó el caso del dueño de una panadería que le expresó que ya no puede sostener los horarios extendidos, porque los recargos hacen inviable el costo laboral.

“En recargos no ha sido ninguna maravilla lo que Petro ha dado, ha sido más el discurso. Todo era para llevarse un prurito contra las reformas que me tocó hacer a mí. Yo no le veo ninguna gracia a que aumentaron los recargos, que antes empezaban a las 9 de la noche. Petro le dijo al país que Colombia no tenía recargos, dominicales ni festivos, y sí tenía”, insistió.

En ese sentido, Uribe declaró que ha propuesto a su partido que, en un eventual gobierno o con bancada legislativa propia, no se desmonte el aumento de recargos implementados por Petro, sino que se reduzcan sustancialmente los impuestos para que los empleadores puedan asumirlos sin sacrificar empleo ni horarios.