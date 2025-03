Lo primero que dijo fue que no entiende cómo existe un gobierno que amenaza a la ciudadanía con volver a un estallido social, si la Corte Constitucional no declara exequible la reforma pensional.

Aunque no habló con nombres propios, no cabe duda de que estaba respondiendo a Gustavo Bolívar, quien dio a entender que los jóvenes de la primera línea saldrían a defender a “los viejos” de Colombia.

“Quiero pedirles que presten atención a la convocatoria de estallido social que hace el Gobierno. Amenaza y dice que ahí saldrá el estallido social si se declara inexequible la reforma pensional en la Corte Constitucional. Nosotros queremos que haya un gobierno que no amenace a los colombianos, sino que los apoye”, manfestó Uribe.

El exmandatario señaló que el petrismo quiere invitar a los jóvenes a tirar piedra y a disparar sin importar el riesgo en que los pone y que eso no lo debe tolerar el país porque se trata de la instrumentalización política de los sectores de izquierda.

“Los colombianos no atenderán ese llamado. Nosotros haremos el estallido democrático, que los colombianos apoyen esta propuesta, que es la preparación silenciosa para que en 2026 no aparezca el estallido social que revienta todo”.

Uribe explicó que en su propuesta “lo único que estallará son las urnas” y que por eso continuará recorriendo todo el país para explicarles a los colombianos lo que está pasando con el Gobierno Petro. “Le pido a Dios que me dé energía, que la cédula no me pese para darle frente al proceso y seguir estudiando temas para recorrer toda la patria”.