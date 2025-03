Álvaro Uribe destapa las ocho mentiras de Juan Guillermo Monsalve y evidencia contradicciones del “testigo estrella”

El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe continúa y él aprovecha sus redes sociales para hacer algunas claridades sobre los testimonios que se están haciendo. En esta ocasión, se refirió a Juan Guillermo Monsalve, quien fue escuchado el pasado viernes 28 de febrero.

Ese testimonio llamó bastante la atención de la defensa porque evidenciaron que el denominado “testigo estrella” tuvo bastantes errores y, en diferentes oportunidades, dudó en dar respuestas, a pesar de que eran hechos que él ya había narrado, supuestamente como ciertos.

“No me acuerdo”, fue la frase constante que ese le escuchó a Monsalve y, por ello, el expresidente Uribe elaboró un documento de ocho páginas para hacer referencia a lo que se dijo y argumentando que, definitivamente, al testigo lo usaron, presuntamente, para meterlo a él a la cárcel.

1. Declaración Monsalve. Sus instructores lo entrenaron mal para mentir. Testigo principal, usado para ponerme preso y dijo más de 30 veces que no recordaba. pic.twitter.com/DRCc2n4VhX — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 2, 2025

Uribe reiteró que nunca mandó a buscar presos y que, como la ha dicho en varias instancias, lo único que pidió fue verificaciones sobre noticias que le estaban llegando “del peregrinaje del senador Iván Cepeda por las cárceles con ofertas a reclusos para que me acusaran de paramilitar”. En ese sentido, señaló que en 2018 le pidió al abogado Diego Cadena hacer las verificaciones porque había sido notificado de que Juan Guillermo Monsalve se había arrepentido.

Juan Guillermo Monsalve en su declaración en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. | Foto: Ca

Uribe publicó el documento en su cuenta de X y allí habló de lo que para él son las mentiras del denominado “testigo estrella” y relata en dónde están las contradicciones que se han dado durante el juicio.

El primer episodio está relacionado con el reloj del que tanto se ha hablado en todo este proceso, y Uribe asegura que Monsalve y Deyanira Gómez se han puesto de acuerdo para mentir.

“Monsalve dijo a la señora juez que él no entregó el reloj ni lo mencionó a la magistrada auxiliar Sandra Yepes porque lo dejó arriba, refiriéndose al establecimiento carcelario. Pero interrogado por el doctor Jaime Granados dijo que antes de la diligencia con la magistrada le contó lo del reloj”, afirmó.

A juicio del expresidente, las versiones no cuadran y el tema se estaba ocultando en la diligencia. “Ella dijo (Deyanira) que ingresó el segundo reloj a la cárcel de manera ilegal a través de una abogada, suyo nombre omitió. Monsalve dice que fue una abogada la que ingresó ilegalmente el segundo reloj y en que eso le ayudó un interno amigo suyo”. Sin embargo, resalta que es extraño que no se acuerden quiénes les proporcionaron dicha ayuda.

Así mismo, el exmandatario dice que el senador Iván Cepeda y Juan Guillermo Monsalve no han logrado ponerse de acuerdo sobre quién buscó a quién y que eso ha quedado en evidencia. “Hay menciones a Piedad Córdoba, a Mercedes Arróyate, que no aparece. El proceso deberá aclarar el tema y faltan muchas pruebas”, dijo.

También hizo referencia a los supuestos atentados que ha sufrido Monsalve y sobre los cuales hay bastantes dudas por las respuestas que él dio durante el juicio. En este capítulo, Uribe dijo que las contradicciones son evidente y que Iván Cepeda ha hecho gestiones para ayudarlo. “Monsalve ha disfrutado de lujos y de comodidades en una casa fiscal de la cárcel. Ese beneficio se lo dio el magistrado Barceló”, sostuvo.

Fue el expresidente Álvaro Uribe quien en primera instancia denunció al senador Iván Cepeda por manipular testimonios en su contra. El caso dio la vuelta y el exmandatario ahora es el acusado. El hermano de Monsalve asegura que Cepeda hizo el montaje y le ofreció beneficios a su familia para enlodar a Uribe. | Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA / NICOLAS LINARES

El exmandatario también dejó claro que Juan Guillermo Monsalve ha dicho que no le consta nada relacionado de Uribe con el paramilitarismo. “Monsalve ha repetido que no me conoce, que nunca me vio en Guacharacas. Habla de haberme visto en dos actos públicos”, enfatizó.

Hizo referencia a que durante el juicio Monsalve fue preguntado sobre su entrevista con Iván Cepeda, donde lo acusó de coordinar la acción delictiva de los paramilitares. “Su única respuesta fue que oyó que Luis Alberto Villegas. Me llamó a quejarse de la inseguridad y que a los dos días empezaron a llegar soldados. La conversación fue con Juan Fernando Villegas que, en ocasiones, me llamaba preocupado por la seguridad de la región y siempre he acudido a la Fuerza Pública”, dijo.

En el documento relató todo lo relacionado con el padre de Juan Guillermo Monsalve y su regreso para trabajar en Guacharacas, donde laboró como mayordomo.

“El senador Cepeda persiste en sus mentiras. Escribió en las redes que por qué yo no extradité a Julián Bolívar, insinuando que yo tendría algún favorecimiento por él. No lo conozco, no recibimos solicitud de extradición, que llegó años después de terminado nuestro Gobierno”, dijo Uribe.