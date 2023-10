Amparo Cerón, la exfiscal de Odebrecht que fue expulsada por Petro de la terna a fiscal, anuncia un libro en el que contará todo. Da puntadas de la campaña Santos y Zuluaga

“Entonces me pidió que le diera el número de la cédula, me preguntó la edad y que en diez renglones, por WhatsApp, le hiciera un resumen de mi hoja de vida. Eso fue todo, y eso hice. Ese mismo día, en la mañana, salió la noticia de la terna que había enviado el presidente a la Corte. Me llamó una amiga a decirme: “Felicitaciones”. Francamente, no creía hasta cuando me cercioré por los medios de comunicación”, agregó.