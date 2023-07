Andrés Calle, presidente de la Cámara, explica foto con el Ñoño Elías: “No he tenido relación política con él ni con Musa Besaile”

SEMANA: Horas previas a la instalación del Congreso, se habló de tres aspiraciones: la suya, la de Carlos Ardila y Julián Peinado. ¿Por qué se decanta la elección suya como presidente de la Cámara?

ANDRÉS CALLE: Lo primero es que Dios nos dio la sabiduría, la tranquilidad y la inteligencia para llegar a este momento. Siempre ha prevalecido la amistad con Carlos y con Julián, que han sido mis compañeros en el Congreso durante cinco años. Llegamos juntos a la Cámara de Representantes, he compartido comisión, diferentes escenarios políticos y amistosos. Cuando uno tiene amigos pues pasa por altos y bajos, pero finalmente la amistad prevalece porque todos somos un equipo y por eso el llamado que hemos hecho siempre es a la unidad y a la fraternidad.

Fue un momento político muy importante, de unanimidad, porque logramos 179 votos en la Cámara de Representantes, unificando a todas las bancadas de oposición, independientes y de Gobierno.

SEMANA: ¿Cómo va a manejar la plenaria, cuáles serán sus reglas de juego?

A.C.: Lo primero es que se debe respetar la separación de poderes, la independencia de la Rama Legislativa. Somos una rama autónoma del poder público y en ese ejercicio daremos todas las garantías a este Congreso para que pueda participar en democracia. La oposición tendrá todas las garantías, los he invitado para que nos encontremos en los próximos días y atendamos cada uno de sus debates de control político y las iniciativas de ley. También en el principio de colaboración armónica con el Gobierno, el Ejecutivo tendrá todas las garantías para adelantar la agenda, una agenda de cambio en la que yo también creo, en la que he sido abierto con mis compañeros.

Sin embargo, eso no cambia la esencia de que seré un presidente garantista y que no impondré mis ideas, sino que respetaré esta democracia donde todos cabemos y donde todos tenemos algo que aportar.

SEMANA: ¿Entonces qué les dice a quiénes dicen que la Casa de Nariño tendrá un apéndice en la Cámara de Representantes con su presidencia?

A.C.: Eso no es cierto. La Casa de Nariño va a tener todas las garantías en esta presidencia. Comprendo y entiendo que las mayorías en Colombia eligieron un proyecto de cambio y que debe tener el debate correspondiente en el escenario de la democracia. Pero dejo claro que eso que afirman no es cierto.

SEMANA: ¿Entonces buscará acercar a la oposición para facilitar el trámite de las iniciativas?

A.C.: Totalmente, Vamos a adelantar una agenda muy ambiciosa, no solamente con la agenda del Gobierno, sino con la agenda de los congresistas. Este Congreso trabaja mucho, contrario a lo que se piensa por parte de la opinión pública. Que se preparen los compañeros porque este joven de 31 años tiene toda la energía para que sigamos trabajando extensamente. En el periodo pasado, aprobamos una ley que permite la reducción del periodo legislativo y el trabajo será mucho más largo y más garantista para poder agendar los proyectos de la oposición, de los independientes y de los partidos de gobierno.

SEMANA: El Gobierno perdió el Senado con la elección de Iván Name en la presidencia, pero ganó con usted en la Cámara. ¿Qué opina?

A.C.: Lo primero es que es el doctor Iván Name es mi compañero en la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia y he conocido a un hombre de grandes formas y muy decente. Un hombre garantista, un demócrata. Yo sé que todos los partidos de gobierno, el Gobierno y los partidos de oposición tendrán garantías con Iván Name. De otro lado, como me conocen mis compañeros que han estado conmigo estos cinco años en el Congreso de la República, soy un socialdemócrata y sabré darle garantías a todos, así que no pueden decir que soy el que puso el Gobierno.

Por eso, Cambio Radical decidió acompañarme y fueron fundamentales en el momento decisivo para lograr inclinar la balanza. El tema de mi cercanía con el presidente Gustavo Petro es de identidad ideológica, de compartir escenarios políticos y eso no ha permitido llegar hasta este momento. Sin embargo, yo respeto profundamente la democracia y no impondré lo que yo pienso, hay que dar garantías.

SEMANA: ¿Cuándo va a definir prioridades legislativas?

A.C.: Le he propuesto a todos los partidos que la próxima semana nos sentemos para organizar una agenda legislativa que les dé garantías a ellos y al Ejecutivo, porque aquí hay un principio que debe cumplirse y es el de la colaboración armónica de los poderes públicos.

SEMANA: Pero como la reforma a la salud ya está lista para segundo debate, ¿será la primera en discutirse en la plenaria?

A.C.: Lo primero es que vamos a ampliar ese debate. Vamos a dar garantías para que todas las proposiciones que se han presentado sean tenidas en cuenta para lograr consensos lo más rápido posible y posteriormente poner el debate en la plenaria. El Gobierno tiene todas las garantías con Andrés Calle, aquí estarán agendados todos los debates porque ese es mi deber. Además, darle discusión y garantía al Ejecutivo para que el proyecto que eligieron los colombianos tenga discusión en el escenario de la democracia.

SEMANA: Sectores del Pacto Histórico, muchos de ellos que no están en el Congreso, no estuvieron de acuerdo con su presidencia y se habló de una concentración de poder por la aspiración a la Gobernación de Córdoba de su hermano, Gabriel Calle. ¿Qué les responde?

A.C.: Son escenarios distintos. Mi hermano tiene una posible aspiración a la Gobernación de Córdoba, pero él tiene su propio liderazgo y lo sabrá defender. Hoy yo no puedo opinar sobre la realidad política de mi departamento porque la realidad es que esa clase política rancia, ampliamente corrupta y que utiliza artimañas como mecanismo de coartar la voluntad del pueblo, me ha puesto un tapabocas. Yo no puedo expresarme sobre la realidad política de mi departamento porque podría incurrir en doble militancia.

Han impedido que sean las bases liberales quienes expresen su intención, creo que eso le ha hecho mucho daño al partido y le ha hecho mucho daño a nuestra democracia. Es una forma de imponerse y es mezquino comportarse así con los electores y con el pueblo, que es finalmente quien define la realidad política y social del país.

SEMANA: Usted dijo que nunca podrían encontrar una foto con el Ñoño Elías, pero apareció una foto suya joven en redes sociales con el excongresista. ¿Lo conoce o no?

A.C.: Mi padre fue alcalde de Montelibano (Córdoba) y claro que mi padre hizo campaña con el Ñoño, eso es evidente en mi departamento. Pero yo, Andrés Calle, jamás he tenido ni tendré relación política con Bernardo Elías. En esa foto yo tendría unos 17 años, que si mal no recuerdo, fue en el matrimonio de el Ñoño, donde acompañé a mi padre siendo niño y mi padre siendo alcalde. Así que pueden seguir buscando, pero no encontrarán nada.

No tengo ninguna relación política con el Ñoño Elías. Cuando decidí meterme a la política, ya el señor Bernardo Elías se encontraba privado de la libertad. Mi grupo político, mi realidad política, jamás ha recibido un voto del señor Bernardo Elías. He hecho una carrera política a pulso, con humildad, respeto, autonomía y respetando la ética y la moral.

