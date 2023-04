Andrés Pastrana lanza duras críticas contra el presidente Petro: “él cree que puede imponerse como un emperador en Colombia”

El expresidente de Colombia Andrés Pastrana lanzó duras críticas contra el presidente Gustavo Petro por la crisis política que se generó en el país por cuenta del trámite de la reforma a la salud que está en proceso en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

En diálogo con SEMANA, el exmandatario señaló que lo ocurrido con la coalición de gobierno era algo previsible, ya que esa era una unión política “pegada con babas”. Además, indicó que en la historia reciente de Colombia no hay antecedentes sobre una ruptura de una coalición de esa manera y que lo sucedido es fruto del mal manejo político que el mandatario le está dando a sus relaciones políticas.

“Yo no creo que a que haya pasado eso hace muchísimos años, muchísimos periodos que no se presentaba esta situación. Por ejemplo, en el caso de mi gobierno, yo lo lideré de la mano del Partido Liberal, porque quizá le di la mitad de mi gobierno, pero esto no había sucedido. En el caso del gobierno del presidente Duque, no hubo coalición”, enfatizó.

Pastrana indicó que tiene una preocupación muy grande por el futuro de Colombia, ya que la reacción del presidente Petro -pedir renuncias protocolarias a todos sus ministros y romper una coalición- demuestra que no hay una estabilidad política en el Gobierno.

“Estoy viendo la reacción de una persona que no es un demócrata, es de un antidemócrata. El presidente Petro cree que con 20 senadores puede imponerse como un emperador en Colombia, cosa que no es así. El presidente tenía que tener su coalición y no tiene las mayorías. Entonces, como no tiene las mayorías, quiere salir otra vez con violencia en las calles para que le aprueben sus reformas”, aseguró.

Andrés Pastrana, expresidente de la República. - Foto: Colprensa

Pastrana pidió al presidente Petro comprender que Colombia es una democracia en la que unos ganan y otros pierden, y que lo que está pasando es consecuencia de la arrogancia con la que está manejando la Casa de Nariño: “No quiso oír a los empresarios, no ha querido oír a los sindicatos, no ha querido oír a los gremios, entonces él cree que puede gobernar como si fuera un simple emperador, y no es así. Afortunadamente, hoy tenemos un fiscal (Francisco Barbosa) valeroso que le está poniendo el tatequieto a ciertas reformas, especialmente la de la justicia y sometimiento”.

Fiscal general Francisco Barbosa, desde un encuentro judicial con sus homólogos en los Estados Unidos - Foto: César Flechas - Semana

Sin embargo, el exmandatario indicó que Colombia cuenta con unas instituciones fuertes y que el sistema de pesos y contrapesos funciona correctamente, por lo que el presidente Petro no puede creer que “puede hacer lo que se le dé la gana”.

“Eso lo que lo saca de quicio y lo pone a decir como no me aprobaron lo mío, vamos a las calles. Inclusive ya se está hablado que quiere una constituyente. Perdón, en democracia le dimos la paz, hicimos la paz con el M-19. En democracia dejamos que Petro llegara a la Alcaldía de Bogotá, que llegara al Congreso y que llegara a la Presidencia de la República, respetando la democracia. Y ahora lo que está haciendo Petro es tratar y promover el irrespeto a la institucionalidad y a los procesos democráticos en Colombia”.

El presidente colombiano Gustavo Petro habla con sus partidarios antes de presentar al Congreso un proyecto de ley para reformar el sistema de salud, frente al palacio presidencial de Nariño en Bogotá, Colombia, el lunes 13 de febrero de 2023. (Foto AP/Fernando Vergara, Archivo) - Foto: AP

Para Pastrana el rompimiento de la coalición traduce que el presidente Petro quiere desconocer la elección del Congreso de la República. “Aquí hay un panorama muy complicado porque hay una posibilidad de que el presidente vuelva a prender la calle como ya lo hizo anteriormente, y que podamos empezar a tener problemas complicados en nuestras ciudades”.

Pero la críticas del expresidente no quedaron allí y señaló que el mandatario de los colombianos está gobernando a través de su cuenta en Twitter y que se está repitiendo la historia con el paso de Gustavo Petro por la Alcaldía de Bogotá. “Es un absoluto desgobierno. Mire la Bogotá que Petro nos dejó, mire la corrupción que dejó en Bogotá y mire lo que estamos viviendo. Muchos de los colombianos y especialmente los Jóvenes con Petro y mire lo que está pasando”.

Integrantes de la denominada primera línea. - Foto: Foto: AFP

Por esa razón cree que el estallido social no es el camino para impulsar las reformas sociales que prometió en campaña y le pide no generar un caos en Colombia. “Lo que es increíble es que lo patrocinara el propio Gobierno y espero que no sea así. Estamos a puertas de unas elecciones, el Gobierno no está dando garantías ni seguridad”.

Finalmente Pastrana pidió al Gobierno Petro garantías para poder hacer campaña en el país ya que recientemente recibió la personería jurídica de La Nueva Fuerza Ciudadana y, según él, no hay garantías para el libre ejercicio de la política.