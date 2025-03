Andrey Avendaño, comandante de las Farc, habló con SEMANA sobre los ataques que enfrentaron por parte del ELN en el Catatumbo. Esto dijo

“De modo que una organización que afecte a la inmensa mayoría de la población no se puede decir que tiene poder en el territorio. El Frente 33 es un proyecto, no un hombre ni un grupo de hombres, somos la esperanza de un pueblo que clama a gritos por justicia social y cambios estructurales, nuestra fuerza no subyace de las armas ni de la cantidad de combatientes, si no del entusiasmo del conjunto del pueblo, en trabajar por la consecución de la paz con justicia social. Mientras haya la posibilidad de resolver el conflicto por la vía dialogada lo vamos hacer, ese siempre será un principio determinante de las Farc”.