Armando Benedetti calentó el debate de la reforma a la salud lanzando fuerte pulla al Congreso: “Eso es una vulgaridad”

“Yo estuve 20 años en el Congreso, yo nunca había visto un Congreso tan apagado, tan achicopalado; levantan todos los días a las 5 o 6 de la tarde, no se debate nada, no se discute nada, no hay debate de control político; o sea, es una cosa bastante absurda lo que está pasando en el Congreso de la República, y ustedes callados, porque ustedes no señalan ese tipo de situaciones”, insistió el ministro del Interior en una declaración que dio a los medios de comunicación.