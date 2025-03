Armando Benedetti habló del primer consejo de ministros televisado y dijo que lo cogieron bobo: “No tengo resentimiento, duele como se portaron con el presidente”

“Me dolió, pero no tengo ningún tipo de resentimiento, yo entiendo un poco la lucha del poder, la narrativa que puede darse de forma perversa. Lo único que puedo decir es que no tengo ningún tipo de resentimiento. Yo entiendo eso. Lo que sí me duele es la forma como se portaron algunos ministros con el presidente Gustavo Petro”, afirmó Benedetti.