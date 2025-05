Armando Benedetti zanjó pelea con la exdirectora del ICBF Lina Arbeláez. ¿De qué se trata?

Como directora del ICBF tomé decisiones firmes para proteger los recursos públicos. A raíz de eso, fui blanco de una campaña sistemática de ataques sin fundamento. No me dejé doblegar. Denuncié, persistí y la justicia me dio la razón. Hoy el Ministro @AABenedetti se retracta… https://t.co/A3K92ldmOH pic.twitter.com/fw2WKkZA7C

“Como directora del ICBF tomé decisiones firmes para proteger los recursos públicos. A raíz de eso, fui blanco de una campaña sistemática de ataques sin fundamento. No me dejé doblegar. Denuncié, persistí y la justicia me dio la razón [...]. Esto no se trata solo de un tema personal. Es un mensaje claro para cualquier colombiano que haya sido difamado o intimidado por el poder: sí se puede alzar la voz, sí se puede acudir a la justicia, sí se puede defender la verdad y salir con la frente en alto. La verdad prevalece. La dignidad no se negocia”, resaltó la exfuncionaria en su mensaje en la citada red social.