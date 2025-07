Así está la puja por el Congreso: estos serán los proyectos que Gustavo Petro quiere sacar adelante en el tramo final de su gobierno

Pero el camino para Petro no es sencillo porque se enfrenta al desgaste de la agenda de su Gobierno en el Legislativo, mientras los congresistas ya están pensando en hacerse reelegir en las elecciones de 2026 y no en buscar alianzas con la Casa de Nariño, lo que podría manchar sus aspiraciones políticas .

El camino para Petro no está pavimentado. Todo está decantado para que a la presidencia del Senado llegue el senador liberal Lidio García , el elegido por el expresidente César Gaviria como el candidato único del partido a esa dignidad, quien tiene línea directa con los militantes que se oponen a Petro.

El senador Alejandro Carlos Chacón presentó su nombre para ese puesto y aseguró mantener su candidatura hasta el final. Sin embargo, los que están a favor de García relatan que él tendría alrededor de 70 votos para hacerse con la presidencia del Senado, lo que dejaría la aspiración de Chacón en solo una disputa de bancada en la que no logró imponerse, pues algunos congresistas temen que él pueda acercarse a Petro durante su legislatura .

“Las reformas que no se han podido hacer son una prioridad", dijo Lidio Garçía. | Foto: guillermo torres-semana

“El Estado quebrará si no se aprueba la Ley de Financiamiento”: la advertencia de Gustavo Petro al Congreso

Contexto: “El Estado quebrará si no se aprueba la Ley de Financiamiento”: la advertencia de Gustavo Petro al Congreso

Una legislatura candente

Otro de los grandes temas que está pendiente es la reforma a la salud, a la que el presidente ya le puso el foco. “ Se debe aprobar o esto se hunde. O intervenimos a las EPS que no cumplen ”, afirmó el mandatario en su más reciente alocución presidencial.

SEMANA conoció que en la Comisión Séptima del Senado, donde está a la espera de ser citado el debate, se ha venido discutiendo el articulado y se han ajustado temas de fondo; sin embargo, no se ha firmado la ponencia mayoritaria. En los debates de pasillo, los senadores coinciden en que no quisieran archivar el proyecto porque podría emular la historia de la reforma laboral, que el petrismo apele la propuesta y que quede en manos de otra comisión. “Esa historia no se puede repetir”, afirmó un senador.