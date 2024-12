Así fue el encontrón entre Laura Sarabia y Sandra Ortiz en la Casa de Nariño: “Le dije que no me parecía bien que me perfilara en los medios, no me aguanté más”

“Laura fue la que me llamó el viernes de mi salida del Gobierno a pedirme la renuncia. Yo le respondí: ‘Laura, sí, pero hablo directamente con el presidente, porque él fue quien me nombró y me dio la oportunidad’. Le pedí la cita directamente con él y me la dio. El lunes llegué a la Alta Consejería, a las 8:00 a. m. me confirmó que el encuentro se daría. Y o me encontré con un asesor de ella (Juan David Moreno) y le dije: ‘Dile a tu jefe que deje de estarme perfilando en los medios de comunicación, porque yo ya tengo información de los propios medios, amigos periodistas que me dicen que el perfilamiento viene de acá adentro. Eso no se lo aguanto más’ . Yo se lo mandé a decir”.

Posteriormente- según el relato de Ortiz- “Laura me mandó a llamar y me dijo que el presidente me iba a atender. En esa reunión, en la que estuvo solo ella y participó María Elena Romero, yo le dije: ‘Laura, no entiendo todo lo que está pasando, pero no me parece bien que me estés perfilando en los medios de comunicación. Yo soy una mujer frentera y te lo vengo a decir’. Laura se puso mal, me recordó todo lo que le habían hecho, me dijo que la habían culpado de la muerte del coronel (Óscar Dávila), me expresó: ‘Usted no sabe todo lo difícil que ha sido para mí, me han culpado de lo de Marelbys Meza, y yo soy inocente’. Ella insistió en que no lo había hecho, que ella no era así. Yo, una hora después, hablé con el presidente”, narró Ortiz.