Así se refirió el expresidente Álvaro Uribe al escándalo que rodea al hijo y al hermano del presidente Gustavo Petro

El expresidente Álvaro Uribe se refirió este sábado a la investigación que inició la Fiscalía General de la Nación a Nicolás Petro y Juan Fernando Petro, hijo y hermano, respectivamente, del presidente Gustavo Petro, por haber recibido presuntamente, de manera irregular, dineros para la campaña electoral de 2022 y por posibles pagos de narcotraficantes a los que se le habría prometido obtener cupos en la ‘paz total’.

La investigación fue solicitada por el mandatario tras las declaraciones a SEMANA de Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, quien aseguró que su expareja recibió dineros de exnarcotraficantes para la campaña presidencial.

Igualmente, se busca determinar, sí, en el caso de Juan Fernando Petro, estaría detrás de la entrega de dineros por parte de narcotraficantes a cambio de ser incluidos en el listado de personas que serían incorporadas al proceso de ‘paz total’, una de las banderas del Gobierno nacional.

“A raíz de estas acusaciones contra familiares del presidente Petro, él ha pedido a la Fiscalía investigación. Es un tema que hoy está en poder de la Fiscalía”, señaló el expresidente Uribe durante un acto político en Popayán.

Previo a referirse a este tema, insistió en que “lo único que yo pido es que no haya adjetivos descalificadores, es lo único que yo pido a todos mis compañeros y lo hago de la manera más comedida”.

En otro aparte de su intervención, volvió a salir en defensa de sus hijos Tomás y Jerónimo, tras señalar que “han sido víctimas de estigmatización política y jurídica”.

El expresidente Uribe señaló que, incluso, altos tribunales de justicia se han pronunciado sobre su actuación y no encontraron ninguna irregularidad.

“Mis hijos lo que han hecho en la vida es trabajar desde que nacieron, no los dejé que aprendieran a caminar bien para ponerlos a trabajar. Han soportado toda la estigmatización política y jurídica”, indicó.

Y añadió que “después de muchísimos años, el Consejo de Estado, en segunda instancia, confirmó lo que había dicho un Tribunal, que sus actuaciones no habían violado la Ley, ni la ética ni la moral pública”.

El exmandatario también salió en defensa de su partido, el Centro Democrático, en especial frente al ingreso de los dineros a la campaña electoral de 2014.

“Nuestro partido jamás ha tenido dineros de Odebrecht ni nuestro partido ha sido financiado indebidamente”, aseguró.

Agregó que “nuestro partido ha dado muestra de todo el carácter, de toda la firmeza cuando alguien ha aparecido enredado con Odebrecht, eso hay que reivindicarlo ante el país”.

“Un viceministro mío traicionó al Gobierno, participando en corrupción con Odebrecht y está en la cárcel”, puntualizó al referirse al caso de Gabriel García Morales, quien se desempeñó en ese cargo en el Ministerio de Transporte.

. - Foto: Fotomontaje SEMANA

La investigación

La Fiscalía General comenzó la recolección de pruebas en la indagación contra el hijo y el hermano del presidente Gustavo Petro, luego de que el mandatario hiciera esa solicitud tras las revelaciones hechas por SEMANA.

En el caso de Nicolás Petro, se evalúa si se reunió con el narcotraficante Santander Lopesierra, alias el ‘Hombre Marlboro’, y el hijo del empresario Alfonso Hilsaca Eljaude, conocido como el ‘Turco’, quienes habría donado 1.000 millones de pesos a la campaña presidencial de Gustavo Petro.

El pasado 23 de enero, señaló la Fiscalía por medio de un comunicado que se abrió una noticia criminal en contra de Juan Fernando Petro teniendo en cuenta un informe presentado por la Sección de Análisis Criminal (SAC) del CTI. Con esto, continúa la recolección de pruebas para establecer el presunto pago de narcotraficantes para tener un cupo, de manera totalmente irregular, en el proyecto de la ‘paz total´’.

Un grupo de fiscales, investigadores y expertos, en cabeza de la vicefiscal general, Martha Mancera, se trasladaron hasta Barranquilla para recolectar la declaración de Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro.

El presidente Gustavo Petro pidió a la Fiscalía que investigue a su hijo Nicolás. - Foto: facebook nicolas petro

Igualmente, el director del CTI y el director de Protección y Asistencia viajaron a la capital del Atlántico para evaluar su situación de seguridad y poner en marcha el esquema de protección.

Desde el pasado jueves, Vásquez dijo que está dispuesta a entregárselas a las autoridades para que se realicen las respectivas investigaciones. Sin embargo, ha pedido protección, ya que sabe que su vida e integridad personal están en riesgo.

En la entrevista, entregó detalles sobre las reuniones que se adelantaron con familiares del narcotraficante, recordado por ser uno de los hombres clave del contrabando de cigarrillos en La Guajira, actividad con la que obtuvo poder, influencias políticas y muchísimo dinero.

“Tuvimos una reunión en la casa de la hija [de Santander Lopesierra]. Yo estuve presente en esa primera reunión, la casa queda en la 58 con 86 [en Barranquilla]. Estuvimos ahí. El señor llegó con un hermano, de hecho tomamos una foto, no sé dónde está, la deben tener ellos, yo no la tengo. Ese fue el primer acercamiento”, sostuvo.

Vásquez fue más allá y aseguró que Nicolás Petro incluso recibió una camioneta de uno de los empresarios de Cúcuta que financió la campaña presidencial.

“Él [en referencia a Nicolás] dice que es alquilada. De hecho, yo tengo la segunda llave de esa camioneta, porque él en un momento me dijo: ‘Esta camioneta es tuya’. Cuando tuvimos todo este problema de la separación, él me dijo un día: ‘Voy a mandar por la camioneta porque mi papá la necesita, me están pidiendo que apoye con el tema de seguridad en Cartagena, entonces te pido el favor que me prestes la camioneta y la devuelvo’”.

Este no fue el único regalo que recibió Nicolás Petro, puesto que él se movilizó en Barranquilla durante muchos meses en una camioneta que le entregó un megacontratista del Meta.