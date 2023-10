Atención: CNE inhabilitó candidatura de Mauricio Jaramillo a la Gobernación del Tolima, hermano del ministro de Salud

SEMANA conoció que el Consejo Nacional Electoral, en su Sala Plena, decidió en las últimas horas inhabilitar la candidatura de Mauricio Jaramillo a la Gobernación del Tolima. Precisamente, una de las razones que tomaron los magistrados del tribunal electoral es que se trata del hermano del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y por eso, no puede aspirar al cargo.

En ese sentido, el candidato Jaramillo como tal no se encuentra inhabilitado, pero el cargo que actualmente ejerce su hermano como ministro de Salud le imposibilita que pueda participar de las elecciones regionales del próximo 29 de octubre.

Aunque por ahora Jaramillo no se ha pronunciado sobre la decisión del CNE —que será notificada oficialmente en las próximas horas—, en los últimos días el candidato a la Gobernación del Tolima se había referido a la demanda que fue interpuesta en su contra ante el tribunal electoral. Dijo que considera que no cabe ninguna inhabilidad porque no hay un hecho que demuestre que su hermano lo ha favorecido electoralmente.