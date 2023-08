Atención: este es el proyecto que obligaría al presidente de Colombia a practicarse un examen anual para determinar lucidez mental

C. Q.: No, no tiene nada que ver con el presidente Petro. Esta es una inquietud, problemática o preocupación que tiene la población en general, pero no solamente con el presidente, es un tema de un gobernador y de un alcalde porque pueden ser elegidos y después caer en una enfermedad que le imposibilite ejercer sus actividades. Puede ser una enfermedad física o mental, también puede tener unos problemas de comportamiento que le impiden desarrollar sus actividades.