Atención: Roy Barreras anunció que se realizará procedimiento quirúrgico

A través de su cuenta de Twitter, Roy Barreras aseguró que se someterá a un procedimiento quirúrgico como parte del tratamiento médico que se está realizando por su padecimiento de cáncer.

“Entro en este momento a procedimiento quirúrgico, implantación de catéter subclavio previo a quimioterapia endovenosa. Avanzamos en esta batalla. Espero estar hoy mismo en plenaria y... que gane Argentina”, publicó.

Hace apenas tres semanas, Barreras estaba celebrando la primera sesión de 30 quimioterapias y radioterapias tras haber sido diagnosticado de cáncer.

Entro en este momento a procedimiento quirúrgico, implantación de catéter subclavio previo a quimioterapia endovenosa. Avanzamos en esta batalla. Espero estar hoy mismo en plenaria y m.. que gane Argentina! — Roy Barreras (@RoyBarreras) December 13, 2022

“Hoy terminé la primera fase de esta batalla ganadora. Terminamos la sesión N. 30 de la quimioterapia y radioterapia con éxito”, informó.

Agradeció al personal médico, paramédico y a su familia por madrugar y acompañarlo en cada una de las sesiones. “Iniciaré la segunda etapa de la quimio endovenosa por cuatro meses con la misma energía”, reportó.

La celebración vino por partida doble pues, una semana antes de cumplir años, el senador festejó con una fiesta al ritmo de Herencia de Timbiqui.

En sus redes sociales, el parlamentario publicó videos en los que se le ve bailando y cantando junto a la agrupación Herencia de Timbiquí, quienes acompañaron musicalmente la celebración.

El festejo se llevó a cabo el domingo pasado, siete días antes del 27 de noviembre, su fecha de cumpleaños. De acuerdo con Barreras, fue una sorpresa planeada por su familia y amigos.

“Hay que darle sabrosura a la vida y disfrutar de cada instante como si fuera el último. A son de salsa doy gracias a Dios, a mi familia y seres queridos por este bonito detalle. ¡Y a gozarnos la vida!”, publicó el senador en Twitter.

En otro video, se puede ver al senador cantando junto a William, vocalista de la agrupación: “A la enfermedad la vamo’ a tumbar”.

Incluso, Barreras mostró como sopló las velas y bailó con una de las coristas del grupo musical del Cauca.

Como lo ha confirmado el equipo médico de la @FSFB_Salud debo someterme a un tratamiento para superar esta nueva batalla. Mi vida ha sido una suma de retos y estoy seguro que con fe y el apoyo de mi familia este también lo superaré.



Gracias a todos por sus mensajes. pic.twitter.com/IsOGV47HOM — Roy Barreras (@RoyBarreras) October 4, 2022

“Mi receta eficaz para la vida: ¡Rumboterapia! ¡Gracias a mis amigos William, Begner, Kike, Etiel, Pablo (Herencia de Timbiquí), Lenin y Jhon por la sorpresa de cumpleaños en familia! ¡La vida de nuestro Pacífico hecha música!”, escribió el senador en sus redes sociales.

Barreras es guerrero. Desde que le confirmaron el cáncer, no ha dejado de trabajar. Al contrario, le metió el acelerador a la agenda legislativa y no ha descansado hasta avanzar en las reformas más estructurales que impulsa el presidente Gustavo Petro.

Esas extensas jornadas le permiten a Barreras ocuparse, distraerse en otros asuntos y no dejarse afectar emocionalmente por la enfermedad.

Aunque trabaja más de diez horas diarias y no le baja el ritmo a la agenda legislativa, el médico tuvo cambiar su rutina alimentaria: suspendió la carne y la reemplazó por pollo y pescado, aunque no es de su agrado; eliminó los postres, los dulces, las harinas y los granos. No debería beber café, pero eliminarlo le ha costado.

Vale la pena recordar que Barreras fue diagnosticado con cáncer en el tracto digestivo tras un chequeo de rutina en la Fundación Santa Fe.

Tras el anunció de la Fundación Santa Fe, el senador publicó en Twitter un video en el que se mostró optimista y explicó que se trata de un “pequeño cáncer de colon”.

“Este pequeño cáncer de colon, en la parte digestiva baja, tiene cura si uno es juicioso (...). A las familias colombianas, a mi familia, les comparto dos cosas que son útiles: siempre es bueno hacerse chequeos de rutina; gracias a ese chequeo yo he cogido esto en una etapa temprana. La otra cosa, es que el cáncer es curable; si tienen un familiar que esté pasando por estas circunstancias, tranquilos, hay tratamiento hoy en día”, dijo el congresista.