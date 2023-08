Urgente: Senado aprobó en segundo debate la reducción salarial de los congresistas a partir de 2026. Esto quedarían ganando

Este martes -22 de agosto- y tras una larga discusión, los senadores aceptaron una modificación en el articulado para que dicha reducción se aplique desde 2026 y no tenga problema en revisiones posteriores o en futuras demandas.

La iniciativa del senador de la Alianza Verde tomó mayor importancia desde que se aumentó el salario de los congresistas en un 14,62 por ciento por lo que el total de sus ingresos superó los 43 millones de pesos mensuales. Esa asignación está dividida en 10 millones de asignación básica, 18 más de gastos de representación y 14 a una prima de servicios que es justamente la que se quiere eliminar, lo que dejaría el salario en no más de 15 millones.

La norma, en caso de salir adelante en sus dos debates restantes en la Cámara de Representantes, aplicaría a partir de 2026, lo que quiere decir que no cobijaría a los actuales miembros del Congreso sino a los futuros legisladores que sean elegidos.

¿Cómo se distribuye el salario de los congresistas?

A través de su cuenta de Twitter, Petro indicó que “el incremento de los salarios de los Congresistas no es una decisión del presidente”. En contraste, aclaró que “el incremento de esos salarios los regula una ley de la República”, reaccionando así a la controversia generada tras el reciente aumento de sueldo para los miembros de la célula legislativa.

Las redes explotan contra dos senadoras que se quejaron por proyecto que pretende reducir sus sueldos de congresistas

Una de las iniciativas que avanza en el Congreso de la República es la ley que pretende reducir el sueldo a los congresistas en Colombia. Sin embargo, muchos de ellos no se quieren bajar del millonario salario. Las protagonistas durante el debate del proyecto fueron las senadoras Isabel Zuleta y Karina Espinosa.

Las dos senadoras tienen algo en común: se oponen rotundamente a que les bajen el sueldo y no es que suenen mucho por sus iniciativas. En el caso puntual de la congresista del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, comparó su salario con el de los futbolistas, pero olvidó que a ellos no les pagan con el impuesto de los colombianos.

“El pueblo reconoce y por eso nadie discuta cuánto vale, cuánto es un salario de un futbolista, por qué le reconoce su esfuerzo. Yo no he visto en los barrios populares que nadie diga: uy, ese futbolista gana mucho. ¿Saben por qué? Por qué la gente del pueblo, que es distinto a los medios de comunicación y a la opinión, reconoce a quien se esfuerza. Yo he visto aquí en este Congreso el esfuerzo, la dedicación”, dijo Zuleta.