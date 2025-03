Aurelio Suárez frena a Alfredo Mondragón: “Es una criatura de Petro, me da pesar que terminara como está”

“El problema no es Mondragón, el problema es Petro. Mondragón es una criatura de Petro, es lo que él quiere formar y quiere que las personas sean así”, dijo Suárez.

Agregó: “A mí me da pesar con Alfredo porque lo conocí hace unos diez años como dirigente sindical y mire como está. Él no se da cuenta de que es una criatura de Petro”.

“¿Cuál es la diferencia entre lo que dice Mondragón y lo que dijo Petro en la tarima de la Plaza de Bolívar? Es de la misma factura. Al fin y al cabo es lo mismo, y me da mucho pesar con Alfredo que haya llegado a este nivel, porque el petrismo creó este nivel de debate. Me da pesar con la izquierda porque esto no la representa”.