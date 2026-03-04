La curul de paz del Chocó volvió a ser objeto de debate político y judicial. El líder social Leyner Palacios hizo una advertencia pública y pidió a las autoridades revisar lo ocurrido en la elección anterior de esa circunscripción, al considerar que pudo haber irregularidades que afectarían la legitimidad de la representación de las víctimas.

Leyner Palacios

Las curules de paz fueron creadas como parte de la implementación del acuerdo firmado con la antigua guerrilla de las Farc. El mecanismo estableció 16 escaños adicionales en la Cámara de Representantes para territorios afectados por el conflicto armado, con el objetivo de abrir las puertas del Congreso a líderes sociales, organizaciones comunitarias y víctimas que históricamente han tenido poca presencia en la política nacional.

Sin embargo, el caso del Chocó revive cuestionamientos sobre el funcionamiento de este modelo. Palacios sostiene que en la Circunscripción Transitoria Especial de Paz número 6 la elección del periodo anterior habría estado marcada por inconsistencias que hoy deben ser revisadas por la justicia.

James Mosquera, representante a la Cámara

Según explicó, uno de los puntos críticos se relaciona con la acreditación de la condición de víctima del representante elegido, James Mosquera, requisito central para aspirar a estas curules. De acuerdo con el líder social, existen registros y declaraciones que no coinciden con lo que las comunidades del territorio reconocen sobre los hechos del conflicto.

En su pronunciamiento, Palacios afirmó que la intervención de las autoridades judiciales podría corregir lo que considera un error que ha afectado la representación política del departamento. “Las víctimas merecen respeto”, señaló, al referirse a la necesidad de que las instituciones actúen con claridad frente a las denuncias.



El líder recordó que en el Chocó más de 278.000 personas están registradas como víctimas del conflicto armado. Para muchas de ellas, estas curules representan una oportunidad inédita de llevar al Congreso las problemáticas de los territorios donde la guerra dejó huellas profundas.

Por ello, advirtió que mantener en firme una elección cuestionada podría traducirse en la pérdida de otro periodo legislativo para consolidar una representación efectiva. Según su análisis, el riesgo es que se repita una etapa en la que la curul no logró cumplir las expectativas generadas entre las comunidades.

Las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz fueron creadas para dos periodos legislativos como parte de la implementación del acuerdo firmado entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las Farc.



La circunscripción número 6, donde se concentra la controversia, agrupa municipios del Chocó y del Urabá antioqueño. En esa zona, según el Registro Único de Víctimas, se concentran cientos de miles de personas reconocidas oficialmente como afectadas por la violencia. Solo en el Chocó, la cifra supera las 278.000 víctimas registradas.

El caso está actualmente bajo revisión de las autoridades judiciales y electorales, que analizan las múltiples denuncias presentadas sobre la elección anterior.

Las decisiones que se adopten podrían definir la validez de la representación de James Mosquera en esa circunscripción y establecer si el proceso electoral debe mantenerse o si corresponde una revisión de los documentos y avales que respaldaron su candidatura.