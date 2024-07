“Biden puede perder la elección, no solo por los problemas que ya sabemos”: sorprendente declaración del presidente Petro en EE. UU.

“No nos van a recibir con los brazos abiertos, nos van a recibir con ametralladoras porque somos desechables, porque no hacemos parte del proceso de circulación del capital, ni en su distribución ni en su consumo”.

Estos fueron los insólitos errores de Joe Biden durante su conferencia de prensa en la Otan

Los errores verbales no son inusuales en la larga carrera política de Biden, quien superó una tartamudez infantil, pero se le presta más atención en medio de las consecuencias de su pésima actuación en el debate contra el candidato republicano Donald Trump el mes pasado. Desde entonces, la intención de voto por el mandatario demócrata ha caído varios puntos en las encuestas, a medida que la del polémico magnate aumenta.

“Mira, no habría elegido a la vicepresidenta Trump como vicepresidenta si no estuviera calificada para ser presidenta. Así que hay que empezar por ahí”, dijo Biden al responder a una pregunta acerca de su confianza en Harris y si ella estaba capacitada para ser presidenta en este momento en caso de que él no pudiera ser candidato a seguir al mando de la Casa Blanca.